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11.05.2026 16:54:38

ROUNDUP/Aktien New York: Rekordrally stockt - Keine Fortschritte im Iran-Krieg

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Montag verhalten in die neue Woche gestartet. Die viel beachteten Technologie-Indizes NASDAQ 100 und Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) sowie das breit gefasste Börsenbarometer S&P 500 erreichten nur mit Mühe erneut Rekordstände, wenngleich die Begeisterung rund um Künstliche Intelligenz (KI) weiter hoch ist. Im frühen Handel bewegten sich die Indizes zuletzt kaum, auch der Dow Jones Industrial fand keine klare Richtung.

Der Leitindex Dow legte geringfügig auf 49.649 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,1 Prozent auf 7.407 Zähler nach oben. Der Nasdaq 100 verharrte nahezu bei 29.226 Punkten.

Anleger warteten auf die am Dienstag anstehenden Inflationszahlen. Diese könnten Hinweise darauf liefern, wie sich die höheren Ölpreise auf die Kaufkraft auswirken und was sich daraus für die Geldpolitik ableiten lässt. Zudem ließen mangelnde Fortschritte in den Gesprächen rund um eine Beendigung des Iran-Kriegs die Anleger vorsichtig agieren.

"Der Weg zur Wiederöffnung der Straße von Hormus bleibt ungewiss", schrieben Experten der Großbank UBS um den Investmentchef Mark Haefele. US-Präsident Donald Trump und der Iran hatten jeweils Friedensvorschläge der Gegenseite zur Beilegung des militärischen Konflikts als nicht akzeptabel zurückgewiesen.

Was trotz der Iran-Bedenken nicht nachlässt, ist das grundsätzliche Interesse der Anleger an den Profiteuren der KI-Bewegung, die vor allem aus dem Chipsektor stammen. Getrieben von Euphorie mit Blick auf den Ausbau der für Künstliche Intelligenz nötigen Infrastruktur setzen QUALCOMM und Micron (Micron Technology) ihre Rekordjagd fort. Zuletzt gewannen die Aktien fast neun beziehungsweise gut vier Prozent.

Begehrt sind neuerdings auch die Aktien von Moderna, die mit einem Plus von fast acht Prozent an ihre jüngste Rally anknüpften. Zum Treiber ist hier seit einigen Tagen die Fantasie geworden, dass das von der Corona-Pandemie bekannte Biotech-Unternehmen an einem Impfstoff gegen das derzeit Unruhe stiftende Hantavirus forscht.

Für den Kurs von Lumentum ging es um gut zehn Prozent hoch, nachdem bekannt geworden war, dass das auf optoelektrische Komponenten spezialisierte Tech-Unternehmen ab dem 18. Mai einen Platz im Nasdaq 100 erhält. Dort ersetzt werden sollen die Titel des Immobilien-Informationsdienstes Costar (CoStar Group), die moderat zulegten.

Unter den größten Verlierern im S&P sackten Dell (Dell Technologies) um fast sechs Prozent ab, nachdem UBS sein Kaufempfehlung für die Anteilscheine gestrichen hatte. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei nach der Kursrally der vergangenen zwölf Monate nur noch ausgeglichen, schrieb Analyst David Vogt. Der Computerkonzern erziele zwar starkes Wachstum mit KI-optimierten Servern, doch von ihm erwartete Steigerungen der Erwartungen seien schon eingepreist./la/he

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