ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Anleger optimistisch vor Nvidia-Zahlen

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor den am Mittwoch nach Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen von NVIDIA haben die US-Aktienmärkte zugelegt. Marktexperten zufolge hoffen die Anleger, dass Resultate und Ausblick des KI-Champions Nvidia die guten Aussichten für Künstliche Intelligenz trotz der jüngst zunehmenden Besorgnis über dieses Thema bestätigen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,63 Prozent höher bei 49.482,15 Punkten, nachdem er tags zuvor um rund 0,8 Prozent zugelegt hatte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,81 Prozent auf 6.946,13 Zähler. Für den NASDAQ 100 ging es um 1,41 Prozent auf 25.329,04 Punkte hoch. Am Dienstag war der von Technologiewerten dominierte Index um rund 1,1 Prozent nach oben geklettert.

"Angesichts der hohen Erwartungen werden Anleger heute Abend in Nvidias Bilanz versuchen, das sprichwörtliche Haar in der Suppe zu finden." Es dürfe daher "nichts schiefgehen, sonst könne die Stimmung schnell kippen". Ähnlich sehen dies die Experten von Index-Radar: "Der Chipkonzern gilt als Seismograf für die Investitionsbereitschaft im KI-Komplex." Angesichts der massiven Investitionsprogramme der großen Tech-Konzerne erwarte der Markt mehr als gute Zahlen. Nur deutlich bessere Aussichten dürften neue Dynamik entfachen. "Alles darunter könnte als 'nicht gut genug' gewertet werden." Die Aktie von Nvidia endete mit einem Plus von 1,4 Prozent.

Ein wenig Erleichterung herrscht auch beim Thema Zölle, nachdem US-Präsident Donald Trumps Rede an die Nation ohne neue Drohungen ausgekommen ist. Der Supreme Court hatte Trump vergangenen Freitag untersagt, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz Zölle auf den Import von Waren aus vielen Ländern zu verhängen. Derlei Zölle hatte Trump zuvor am Kongress vorbei in Kraft gesetzt.

Das Photovoltaik-Unternehmen First Solar enttäuschte vor allem mit seinem Umsatzausblick für 2026, was der Aktie ein Minus von 13,6 Prozent einbrockte. Die Papiere von Axon Enterprise schnellten hingegen um mehr 17,6 Prozent hoch. Der Hersteller der Elektroschockpistole Taser übertraf mit seinem Quartalsgewinn die Erwartungen. Die Titel von Cava (CAVA Group) gewannen gut 26 Prozent. Die Schnellrestaurantkette überzeugte trotz schwieriger Bedingungen mit einem optimistischen Ausblick./edh/he