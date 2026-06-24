ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow kratzt am Rekord - Tech-Werte geben nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Kurz vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des Chipriesen Micron (Micron Technology) haben die Anleger an der US-Tech-Börse Nasdaq am Mittwoch nervös agiert. Nachdem sich die Technologiewerte zunächst etwas von dem Kursrutsch am Vortag erholt hatten, gerieten ihre Kurse letztlich wieder leicht unter Druck. Derweil hatten nachlassende Inflationssorgen den Leitindex Dow Jones Industrial fast auf ein Rekordhoch gehievt. Denn der durch den Iran-Krieg bedingte Ölpreisanstieg hat sich angesichts der Fortschritte bei den Friedensgesprächen nahezu verflüchtigt.

Für den Dow ging es am Ende um 0,35 Prozent auf 51.848,90 Punkte nach oben. Der marktbreite S&P 500 hingegen verlor 0,10 Prozent auf 7.358,22 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 fiel um 0,43 Prozent auf 29.220,06 Punkte. Er hatte am Dienstag unter heftigen Gewinnmitnahmen bei den Technologietiteln gelitten, die sich im Zuge des KI-Hypes stark entwickelt hatten.

Die Resultate von Micron wurden unmittelbar nach Börsenschluss veröffentlicht. Sie könnten Hinweise darauf liefern, ob die Nachfrage nach Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) noch hoch genug ist, um die Kursrally in diesem Bereich weiter anzutreiben.

Das Hauptproblem für Micron seien die hohen Erwartungen an das abgelaufene Quartal, sagte Joachim Klement, Leiter der Strategieabteilung beim Analysehaus Panmure Liberum. Selbst wenn Micron hervorragende Zahlen vorweisen und solide Prognosen abgeben sollte, reiche das möglicherweise nicht aus.

Die Anteilsscheine von Micron waren am Dienstag um gut 13 Prozent abgesackt. Am Mittwoch schwankten sie stark und gaben letztlich leicht nach. Im bisherigen Jahresverlauf hat sich der Kurs etwa verdreieinhalbfacht. Nach Börsenschluss nun überraschte Micron insbesondere mit seiner Umsatzprognose positiv, was die Aktien in einer ersten nachbörslichen Reaktion um gut zehn Prozent in die Höhe schnellen ließ.

Im regulären Handel waren zuvor auch Anteilsscheine anderer Halbleiterhersteller unter Druck geraten. So fielen QUALCOMM um 3,3 Prozent und NXP Semiconductors um 1,9 Prozent.

Die Papiere von Cerebras Systems waren im Handelsverlauf auf den tiefsten Stand seit dem Börsengang Mitte Mai abgesackt und verloren am Ende 19,5 Prozent. Der Hersteller von Chips für KI-Anwendungen hatte mit seiner Jahresumsatzprognose enttäuscht. Wie andere Wettbewerber auch sieht sich Cerebras ebenfalls mit hohen Erwartungen der Anleger konfrontiert, die sich an das rasante Erlöswachstum und die beträchtlichen Erträge gewöhnt haben, die mit dem weltweiten Ausbau von KI-Rechenzentren einhergehen.

Die Anteilsscheine des Börsenneulings SpaceX gaben zwar um mehr als ein Prozent auf 154,54 US-Dollar nach. Damit behaupteten sich die Aktien des Raumfahrt- und KI-Konzerns aber stabil über dem Ausgabepreis von 135 Dollar sowie dem ersten Kurs von 150 Dollar. Sie waren in den ersten Handelstagen rasant gestiegen und anschließend fast genauso schnell wieder zurückgekommen - am Dienstag hatten sich die Papiere wieder stabilisiert.

Außerhalb des Technologiesektors sprangen die Aktien von Wendy's (The Wendys) um gut ein Viertel hoch. Dem Finanzmagazin Barron's zufolge könnten die Titel der Schnellrestaurantkette, die zuletzt ein Tief seit dem Jahr 2013 markiert hatten, zur nächsten Meme-Aktie werden. Hierbei kaufen Kleinanleger in auf sozialen Medien abgestimmten Aktionen Titel, um deren Kurse nach oben zu treiben - wie etwa in der Vergangenheit beim Videospiele-Händler GameStop./la/zb

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---