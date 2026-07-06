ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Starke Nasdaq-Börse hängt Rekord-Dow ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Dank der Kursgewinne in der Halbleiterbranche hat die Nasdaq-Börse zum Wochenauftakt kräftig zugelegt. Der Standardwerteindex Dow Jones Industrial erreichte zwar zur Schlussglocke eine Rekordmarke, blieb aber deutlich hinter dem Technologie-Index zurück.

Der Dow schloss 0,29 Prozent höher bei 53.055,91 Zählern. Das Rekordhoch lag mit gut 53.060 Punkten nur knapp darüber. Der technologielastige NASDAQ 100 legte dagegen um 1,26 Prozent auf 29.697,87 Zähler zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,72 Prozent auf 7.537,43 Punkte.

Halbleiterwerte setzten sich an die Spitze - in einer Woche, in der die südkoreanischen Speicherchip-Giganten Samsung und SK hynix den KI-Boom erneut auf die Probe stellen dürften. Samsung wird am Dienstag Geschäftszahlen vorlegen. Dem folgt die US-Börsennotierung von SK Hynix mit einem Volumen von rund 28 Milliarden US-Dollar.

Diese Ereignisse gewinnen in einer Woche zusätzlich an Bedeutung, die kaum wichtige Wirtschaftsdaten bereithält und in der die US-Berichtssaison noch nicht wirklich anläuft. Die Papiere der Chip-Titel QUALCOMM, Microchip (Microchip Technology), Texas Instruments und AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) verbuchten Kursaufschläge zwischen 3,5 und 6,6 Prozent.

Aktien von Microsoft verloren dagegen ein Prozent. Der Software-Gigant streicht rund 3.200 Arbeitsplätze bei der Videospiele-Sparte Xbox und will das Geschäft drastisch umkrempeln. "Unser Geschäft ist heute nicht gesund", schrieb Xbox-Chefin Asha Sharma in einer E-Mail an die Mitarbeiter.

Papiere des PC-Herstellers Dell (Dell Technologies) stiegen um 4,4 Prozent. Bei einer Veranstaltung im Weißen Haus forderte Präsident Donald Trump die Amerikaner auf, Dell-Computer zu kaufen. Hintergrund ist eine milliardenschwere Zusage des Gründers Michael Dell und seiner Frau Susan Dell für ein Trump-Programm für steuerbegünstigte Anlagekonten für Kinder unter 18 Jahren.

Die Anteilscheine von Apple gewannen 1,3 Prozent. Der Halbleiterkonzern Broadcom wird maßgeschneiderte Chips für den Technologiekonzern entwickeln und liefern, die in mehreren Generationen von Apple-Produkten zum Einsatz kommen sollen. Die Broadcom-Aktie stieg um 3,7 Prozent./bek/he

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---