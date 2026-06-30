ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Starkes Börsenhalbjahr mit Nasdaq-Rally

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag ihre Gewinne vom Wochenauftakt ausgebaut. Besonders stark legten erneut die überwiegend mit Technologieaktien bestückten Nasdaq-Indizes zu, da Schnäppchenjäger den jüngsten Rücksetzer weiter für Zukäufe nutzten.

Das aktuelle Bild am US-Aktienmarkt, mit einer sehr starken von KI-Euphorie getriebenen Nasdaq-Börse und dahinter zurückbleibenden Gewinnen der Standardwerte, spiegelt sich auch in den Kursentwicklungen seit Jahresbeginn. Dass der marktbreite S&P 500 zugleich das beste Quartal seit sechs Jahren erlebte, ist ebenfalls vor allem den in diesem Index enthaltenen Tech-Werten geschuldet.

Ob es von der aktuellen, Techwerte getragenen Erholung aus weiter nach oben geht und diese somit zu mehr als einer kurzfristigen Gegenbewegung wird, bleibt abzuwarten. Neben den geopolitischen Entwicklungen dürfte das vor allem vom US-Zinspfad und den Gewinnaussichten der Unternehmen abhängen, sagte Finanzmarkt-Analyst Kyle Rodda vom Londoner Fintech -Unternehmen Capital.com.

Nach Erholungsgewinnen von zwei Prozent am Montag stieg der Auswahlindex NASDAQ 100 am Dienstag um weitere 1,68 Prozent auf 30.276,35 Punkte. Auf Monatsbasis bedeutet das zwar noch ein kleines Minus. Seit Jahresbeginn steht aber ein Plus von rund 20 Prozent zu Buche.

Der Dow Jones Industrial gewann am Dienstag 0,26 Prozent auf 52.319,20 Punkte. Für den Juni ergibt dies zwar ein Plus von 2,5 Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf jedoch hat der bekannteste Wall-Street-Index mit einem Gewinn von 9 Prozent nicht einmal halb so stark zugelegt wie der Nasdaq 100. Der S&P 500 gewann an diesem Handelstag 0,79 Prozent auf 7.499,36 Punkte, was für die ablaufenden drei Monate ein Plus von etwas mehr als 8 Prozent und für das erste Halbjahr eines von 9,6 Prozent bedeutet.

Aktien wie Applied Materials und Lam Research kletterten im Zuge der zurückgekehrten Begeisterung für KI-Aktien auf Rekordhochs. SanDisk, die erst in der vergangenen Woche eine Bestmarke erreicht hatten und dann zurückgekommen waren, legten um knapp 11 Prozent zu. Damit ist das Rekordhoch wieder greifbar nah. Arm Holdings (Arm) erholten sich mit 3,2 Prozent und NVIDIA mit 2,6 Prozent. Damit war der KI-Chiphersteller drittstärkster Wert im Dow.

Den zweiten Platz nahm die Apple-Aktie (Apple) mit plus 2,7 Prozent ein. Sie profitierte davon, dass der Oberste Gerichtshof eine Berufung prüfen will, die sich gegen eine Entscheidung wegen Missachtung des Gerichts im langjährigen Kartellrechtsstreit mit dem Fortnite-Entwickler Epic Games richtet. Die Richter wollen die Urteile der Vorinstanzen überprüfen. Diesen zufolge hatte der iPhone-Hersteller vorsätzlich gegen eine Entscheidung aus dem Jahr 2021 verstoßen, die Entwicklergebühren für seinen lukrativen App-Store betraf.

Solaraktien waren ebenfalls gefragt. So gewannen First Solar, Nextpower (Nextracker A), SolarEdge und Fluence Energy zwischen knapp 1,4 und 7,7 Prozent. Als Treiber wurde auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters hingewiesen, wonach in den Vereinigten Staaten ein Importverbot vor allem für chinesische Wechselrichter vorbereitet wird. Es herrsche Sorge, dass das Land diese Produkte nutzen könnte, um die Stromversorgung zu stören.

Beim Industriegaskonzern Air Products (Air Products and Chemicals) sorgte der Ausstieg aus einem Alternative-Energien-Projekt für ein Plus von 8,0 Prozent./ck/he

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---