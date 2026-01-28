ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Techwerte etwas höher - Fed bewegt kaum

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor Quartalszahlen großer Technologiekonzerne haben sich am Mittwoch die New Yorker Börsen mit moderaten Gewinnen im Tech-Sektor und einer verhaltenen Entwicklung bei Standardwerten aus dem Handel verabschiedet. Die Zinsentscheidung der US-Notenbank bewegte kaum. Die Fed veränderte wie erwartet ihre Leitzinsen nicht. Die Arbeitslosenquote habe sich stabilisiert, während die Inflation weiter auf erhöhtem Niveau liege, hieß es zur Begründung. Marktbeobachter gehen davon aus, dass es vorerst keine Zinssenkungen geben wird.

Der marktbreite S&P 500, der zum Auftakt erstmals in seiner Geschichte die Marke von 7.000 Punkten hinter sich gelassen hatte, kam letztlich wieder etwas zurück und schloss mit minus 0,01 Prozent auf 6.978,03 Punkten. Der Leitindex Dow Jones Industrial bewegte sich ebenfalls kaum von der Stelle mit plus 0,02 Prozent auf 49.015,60 Zähler. Der anfangs noch in Richtung Rekordhoch steigende technologielastige NASDAQ 100 verringerte seinen Gewinn auf 0,32 Prozent beim Stand von 26.022,79 Punkten.

Nach dem US-Börsenschluss veröffentlichten die Tech-Schwergewichte Microsoft, Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) und Tesla ihre Quartalszahlen. Bei Microsoft gab es nachbörslich zunächst negative Kursreaktionen, während sich Anleger von Tesla und Meta über Kursaufschläge freuten.

Papiere von Halbleiter-Aktien waren zur Wochenmitte gefragt. Überzeugende Geschäftszahlen und Prognosen von Texas Instruments, vom niederländischen Chipindustrie-Ausrüster ASML (ASML NV) und vom südkoreanischen Chiphersteller SK hynix gaben Auftrieb, wenngleich sich bei ASML Experten Sorgen machen, ob der Halbleiterbranchen-Ausrüster seine Kapazitäten schnell genug ausbauen kann, um die steigende Nachfrage zu bedienen.

Bei Texas Instruments belief sich das Kursplus auf fast 10 Prozent. Der Konzern profitierte davon, dass sich die Nachfrage nach Chips für industrielle Anwendungen und Autos zu erholen scheint. Micron (Micron Technology) setzten ihre steile Rekordrally mit einem Plus von gut 6 Prozent fort. Für Intel ging es um 11 Prozent hinauf.

Quartalszahlen veröffentlichten zudem der Telekomkonzern AT&T, der Energietechnikkonzern GE Vernova und der vor allem im Gesundheitsbereich tätige Konzern Danaher. AT&T gewannen 4,7 Prozent, GE Vernova legten um 2,7 Prozent zu. Danaher hingegen rutschten um 4,8 Prozent ab./ajx/he

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---