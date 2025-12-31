ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Verluste am letzten Handelstag des Jahres

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienindizes haben am letzten Handelstag des Jahres Verluste verzeichnet. Der Dow Jones Industrial sank am Mittwoch um 0,63 Prozent auf 48.063,29 Zähler. 2025 hat er allerdings um 13 Prozent zugelegt.

Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 verlor am Mittwoch 0,84 Prozent auf 25.249,85 Zähler. Der Jahresgewinn liegt bei gut einem Fünftel. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,74 Prozent auf 6.845,50 Punkte. 2025 hat er mehr als 16 Prozent gewonnen und damit das dritte Jahr in Folge zweistellig höher abgeschlossen.

Das Geschäft war am Mittwoch wie schon in den vergangenen Tagen dünn. Marktbewegende Neuigkeiten waren Mangelware. Viele Teilnehmer haben ihre Bücher bereits geschlossen. In diversen europäischen Ländern blieben die Börsen an Silvester geschlossen.

Etwas auf die Stimmung drückte die Entwicklung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA in der vergangenen Woche. Diese waren überraschend erneut gesunken und zwar um 16.000 auf 199.000. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 218.000 gerechnet. Ein zu starker Arbeitsmarkt könnte die Erwartung weiterer Zinssenkungen dämpfen.

Nike (Nike) legten an der Dow-Spitze um gut vier Prozent zu. Der Chef des Sportartikelkonzerns Elliott Hill hatte für eine Million US-Dollar Aktien des Unternehmens gekauft./he