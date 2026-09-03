ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Zinshoffnungen bescheren deutliche Gewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf eine ausbleibende Leitzinserhöhung in diesem Monat hat die US-Börsen am Donnerstag angetrieben. Die wichtigsten Aktienindizes stiegen um jeweils mehr als ein Prozent. Für Kauflaune sorgten Aussagen von Christopher Waller, Mitglied des Gouverneursrats der US-Notenbank. Dieser hatte sich optimistisch geäußert, dass der Preisdruck Anzeichen einer Entspannung zeigt.

Der Dow Jones Industrial stieg um 1,18 Prozent auf 53.686,11 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,06 Prozent auf 7.747,71 Zähler nach oben. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 gewann 1,16 Prozent auf 29.482,32 Punkte.

Waller sagte, seine nächste Zinsentscheidung werde "stark beeinflusst" von den Inflationsdaten für August, die nächste Woche veröffentlicht werden. "Wenn es weitere Fortschritte in Richtung unseres Zwei-Prozent-Ziels gibt, dann bin ich bereit, die Beibehaltung des Leitzinses auf dem aktuellen Niveau zu unterstützen", sagte er. "Sollte die Inflation jedoch zu stark ausfallen, würde ich eine Zinserhöhung in Betracht ziehen."

Waller habe die Datenabhängigkeit der Fed bekräftigt und eine optimistische Einschätzung der jüngsten Preisentwicklung im Vorfeld des letzten Inflationsberichts vor der Sitzung der Notenbank Mitte September abgegeben, schrieb Krishna Guha, Chefvolkswirt für Zentralbankstrategie bei der Investmentbank Evercore.

Derweil schauten die Anleger weiter gen Nahost. Den Aussagen von US-Präsident Donald Trump , dass die jüngsten Angriffe auf den Iran nur von kurzer Dauer seien, standen neue iranische Angriffe auf den mit den USA verbündeten Golfstaat Kuwait gegenüber. Unterdessen hat US-Verteidigungsminister Pete Hegseth nach Informationen des "Wall Street Journals" die Truppenstationierungen in der Region verlängert.

Zudem richten sich die Blicke der Anleger zunehmend auf die am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten. Hiervon erhofft man sich Hinweise auf die Verfassung der Wirtschaft und den geldpolitischen Kurs der Notenbank Fed. Sollte der Arbeitsmarktbericht ein Stellenplus aufweisen, könnten Vertreter der Fed darin bestärkt werden, die Leitzinsen doch alsbald zu erhöhen, merkten die Volkswirte der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) an.

Unter den schwächsten Werten im S&P 500 fielen die Aktien von Broadcom nach Quartalszahlen um 2,7 Prozent. Der Chiphersteller wächst zwar dank hoher KI-Nachfrage weiter rasant. Der Ausblick aber blieb hinter den Erwartungen zurück.

Für die Aktien von Hewlett Packard Enterprise ging es nach anfänglichen Verlusten um fünf Prozent nach oben. Der von dem Technologie- und IT-Unternehmen gemeldete Umsatzanstieg war zwar hinter den hohen Erwartungen der Anleger zurückblieben. Die zunehmende Stimmungsaufhellung am Gesamtmarkt aber hievte die Anteilscheine letztlich ins Plus.

An der Nasdaq-100-Spitze schnellten die Anteilsscheine von Strategy (Strategy (ex MicroStrategy)) um fast 18 Prozent in die Höhe. Als institutioneller Halter von Bitcoins profitierte das Unternehmen von dem jüngsten Kursanstieg der Kryptowährung. Diese wiederum sei von einem Mix aus nachlassenden Zinssorgen, institutionellem Interesse und der Hoffnung auf politischen Rückenwind aus Washington angetrieben worden, schrieb Timo Emden, Chefmarktanalyst bei Captrader.

Die Aktionäre des Biotech -Unternehmens Ultragenyx Pharmaceutical mussten einen Kurseinbruch um 44 Prozent verkraften, nachdem ein Medikament zur Behandlung einer seltenen genetischen Erkrankung in einer klinischen Phase-III-Studie das primäre Ziel nicht erreicht hatte./la/he

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---