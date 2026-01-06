ROUNDUP/Aktien New York: Schwung für den Dow ebbt etwas ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Aufschwung der Kurse an den US-Aktienmärkten zum Jahresbeginn hat am Dienstag nachgelassen. Nach den starken ersten beiden Börsentagen 2026 lag der Leitindex Dow Jones Industrial im frühen Handel mit 0,3 Prozent moderat im Plus bei 49.117 Zählern. Damit sind sowohl das Rekordhoch vom Vortag als auch die runde Marke von 50.000 Punkten in unmittelbarer Reichweite.

Der NASDAQ 100 profitierte wie schon am Vortag von den Kursgewinnen in der Halbleiterbranche, angefacht von erfreulichen Prognosen von Microchip Technology. Für den Technologieindex ging es um 0,7 Prozent aufwärts auf 25.571 Zähler. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,4 Prozent auf 6.927 Punkten.

Im Technologiesektor sorgte Microchip Technology mit einem höheren Umsatzziel für das dritte Geschäftsquartal für eine positive Überraschung. Die Aktien des Halbleiterherstellers zogen um 8 Prozent an. Experte Mark Lipacis vom Investmenthaus Evercore ISI wies darauf hin, dass Microchip erst vor vier Wochen die Ziele schon einmal erhöht habe.

Im Fahrwasser von Microchip gewannen auch Micron (Micron Technology) Technology, NXP Semiconductor (NXP Semiconductors), Texas Instruments und Analog Devices zwischen 5 und 6,5 Prozent.

Im Chipsektor wurde außerdem auf eine Rede des NVIDIA-Chefs Jensen Huang zur Eröffnung der Fachmesse CES in Las Vegas hingewiesen. Dieser gab den Produktionsstart des nächsten Chipsystems bekannt und sprach von einer großen Nachfrage. Die Nvidia-Aktien stiegen um 2 Prozent.

Nach Hochstufungen durch Analysten begehrt waren zwei Nebenwerte: Papiere des klinischen Beratungsunternehmens Fortrea stiegen um gut 8 Prozent nach einer Empfehlung von Evercore ISI. Mit Blick auf das Jahr 2026 wird derweil die Bank JPMorgan optimistisch für den Schiffbauer und Sportausrüster Brunswick, dessen Papiere um 7 Prozent zulegten./bek/jha/