S&P 500

6 843,22
7,05
0,10 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
17.02.2026 16:14:38

ROUNDUP/Aktien New York: Sorgen um Künstliche Intelligenz drücken auf Kurse

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende sind die US-Aktienmärkte mit Verlusten in die neue Börsenwoche gestartet. Marktbeobachtern zufolge dauern die Sorgen um den Themenkomplex Künstliche Intelligenz (KI) an. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,4 Prozent auf 49.330 Zähler nach. Schon in der Vorwoche hatten Zweifel an den hohen Investitionen großer KI-Konzerne die Stimmung an den Börsen getrübt, auch weil viele der Unternehmen nach der KI-Rally der vergangenen Jahre mittlerweile sehr hoch bewertet sind.

Der technologielastige NASDAQ 100 verlor am Dienstag im frühen Handel 1,2 Prozent auf 24.428 Punkten und rutschte auf den tiefsten Stand seit fast drei Monaten. Hier gerieten vor allem Aktien der Software-Branche unter Druck, deren Geschäftsmodelle Beobachtern zufolge zukünftig stärker unter Künstlicher Intelligenz leiden könnten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,6 Prozent auf 6.792 Zähler.

Unterdessen geht der Bieterkampf um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers (Warner Bros Discovery) in eine neue Runde. Der Konzern stimmte zu, die Verhandlungen mit Paramount (Paramount Skydance) wieder aufzunehmen. Tags zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf Insider berichtet, dass bei Warner diskutiert wird, ob Paramount einen besseren Deal bieten könnte als der Streaming-Anbieter Netflix. Die Aktien von Warner und Paramount legten um 2,5 beziehungsweise 7 Prozent zu. Netflix verloren 1,9 Prozent.

Für die Papiere von Norwegian Cruise Line ging es um gut 8 Prozent nach oben. Der aktivistische Investor Elliott Investment Management hat einen Anteil von mehr als 10 Prozent an dem Kreuzfahrtunternehmen aufgebaut und ist damit zu einem der größten Aktionäre aufgestiegen. Der Hedgefonds will nun aktiv Einfluss auf Strategie und Führung des Unternehmens nehmen.

Die Anteilscheine von Masimo schnellten um mehr als ein Drittel auf 174,60 Dollar nach oben. Der Hersteller von Gesundheitsprodukten Danaher übernimmt das Medizintechnikunternehmen für 180 Dollar je Aktie. Damit ist das Geschäft knapp 10 Milliarden Dollar schwer. Die Aktien von Danaher fielen um knapp 4 Prozent./bek/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 6 843,22 0,10%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Wall Street schließt stabil -- Nikkei beendet Handel im Minus
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegten sich am Dienstag seitwärts. Der japanische Aktien gab am Dienstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen