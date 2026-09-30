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30.09.2026 16:53:38

ROUNDUP/Aktien New York: Techwerte steigen - Inflationsdaten überraschen positiv

NEW YORK (dpa-AFX) - Unerwartet niedrige Inflationsdaten haben am Mittwoch an den US-Börsen insbesondere die konjunktursensiblen Technologiewerte gestützt. Der Preisindex PCE, ein von der Notenbank Fed bevorzugter Preisindikator, verharrte im August auf 3,4 Prozent, während Analysten einen Wert von 3,7 Prozent erwartet hatten.

Der PCE-Index stellt die Preisentwicklung für private Haushalte dar und wird an den Finanzmärkten stark beachtet. Die Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Die Inflationsdaten stießen am Markt auf ein positives Echo, da sie den Druck auf die Währungshüter für eine weitere Leitzinsanhebung minderten.

Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel geringfügig auf 51.361 Punkte zu. Damit deutet sich für den Leitindex gleichwohl auf Monatssicht erstmals nach fünf Anstiegen wieder ein Verlust an. Zudem dürfte der Dow das dritte Quartal im Minus beenden - nach einem deutlichen Anstieg im zweiten Jahresviertel.

Der marktbreite S&P 500 stieg am Mittwoch um 0,5 Prozent auf 7.708 Zähler. Für den NASDAQ 100 ging es um 0,7 Prozent auf 30.545 Punkte aufwärts.

Unter den Einzelwerten sorgte HP Enterprise (Hewlett Packard Enterprise) (HPE) für Gesprächsstoff. Der Spezialist für IT-Infrastruktur, Cloud-Lösungen und Technologiedienstleistungen erhielt einen 1,2 Milliarden US-Dollar schweren Auftrag vom Chipriesen AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ). Die Aktien von HPE zogen unter den besten Werten im S&P 500 um 4,6 Prozent an, während die von AMD um 0,7 Prozent fielen.

Als Schlusslicht im S&P 500 litten die Moderna-Titel (Moderna) unter Gewinnmitnahmen nach dem höchsten Stand seit Dezember 2022 und knickten um 6,8 Prozent ein. Die US-Bank Citigroup stufte die Aktien ab und rät nun zum Verkauf. Der Optimismus wegen der Erfolge des Impfstoff-Spezialisten im Onkologiebereich sei inzwischen mehr als eingepreist, hieß es zur Begründung.

Die Anteilscheine von Boeing zählten im Dow mit einem Plus von 0,7 Prozent zu den größten Gewinnern. Der kriselnde Flugzeugbauer bekam den milliardenschweren Zuschlag für den Bau des nächsten Kampfjet-Modells für die US-Marine. Er stach damit seinen Konkurrenten Northrop Grumman aus, dessen Aktien um 4,5 Prozent sanken. Im vergangenen Jahr hatte Boeing bereits den Hersteller Lockheed Martin bei dem neuen F-47 für die US-Luftwaffe übertrumpft./la/he

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