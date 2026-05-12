S&P 500

7 400,96
-11,88
-0,16 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
12.05.2026 16:37:39

ROUNDUP/Aktien New York: Verluste - Iran-Sorgen und Inflation

NEW YORK (dpa-AFX) - Wieder aufgeflammte Sorgen vor einer erneuten Eskalation in der Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Iran haben die Wall Street am Dienstag belastet. US-Präsident Donald Trump zufolge hängt die Waffenruhe nur noch am seidenen Faden. Das bremste die jüngste Rally. Die kürzlich veröffentlichten Verbraucherpreise zeigten zudem, dass der Iran-Krieg die Inflationsrate im April erneut nach oben getrieben hat.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gab im frühen Geschäft um 0,6 Prozent auf 49.410 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,5 Prozent auf 7.377 Zähler. Für den technologielastigen und damit konjunktursensiblen NASDAQ 100 ging es um 0,9 Prozent auf 29.057 Punkte nach unten. Dieser hatte ebenso wie der S&P 500 zu Wochenbeginn Rekordhöhen erklommen.

In den vergangenen Wochen hätten Unternehmensberichte die geopolitischen Risiken eine Zeit lang verdrängt, hieß es am Markt. Nun aber kamen von Seiten der Berichtssaison auch vermehrt schlechte Nachrichten. Der Kurs von ZoomInfo Technologies etwa stürzte um fast ein Drittel ab, nachdem der Datensoftware-Anbieter unter seinen Anlegern mit einem enttäuschenden Ausblick Wachstumssorgen geweckt hatte.

Gitlab (Gitlab A), Hims & Hers Health (HimsHers Health) und Under Armour sackten um 8 bis 18 Prozent ab. Das Tech-Unternehmen Gitlab sorgte mit angekündigten Stellenstreichungen für Aufsehen, während die beiden anderen Unternehmen aus dem Telemedizin- und Sportartikelbereich mit Gewinnausblicken die Erwartungen verfehlten.

Das Wasserstoff-Unternehmen Plug Power hingegen überzeugte seine Anleger mit den Zahlen zum ersten Quartal. Analysten lobten, dass große Kunden wie Amazon und Walmart das Wachstum vorantrieben. Die Anteilscheine von Plug Power gewannen gut sechs Prozent.

Die Aktien des Drohnen-Spezialisten Aevex (AEVEX A) schnellten nach positiven Äußerungen von Analysten um mehr als zwölf Prozent nach oben. Seit dem Börsengang im April bleibt die Kursentwicklung aber durchwachsen. Gelobt wird das Wachstumspotenzial, doch es gibt auch kritische Stimmen zur derzeit hohen Abhängigkeit als Lieferant der Ukraine.

Der Kurs von Wendy's (The Wendys) zog um fast 13 Prozent an. Der "Financial Times" zufolge bemüht sich der bereits beteiligte Finanzinvestor Trian um die Unterstützung anderer Investoren für eine Übernahme der Fast-Food-Kette./la/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 400,96 -0,16%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt unter 24.000 Punkten -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigten sich am zweiten Handelstag der Woche schwach. An den US-Börsen ging es uneinheitlich zu. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen