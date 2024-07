ROUNDUP/Aktien New York: Weitere Verluste vor dem Wochenende

NEW YORK (dpa-AFX) - Den US-Börsen hat nach dem jüngsten Rückschlag am Freitag weitere Verluste verzeichnet. Der Dow Jones Industrial sank gut eine Stunde nach Handelsbeginn um 0,66 Prozent auf 40.394,41 Punkte. Damit zollte der Leitindex der Rekordjagd vor dem gestrigen Rückschlag weiter Tribut. Er steuert aber immer noch auf ein Wochenplus von 1 Prozent zu.

Der marktbreite S&P 500 verlor 0,26 Prozent auf 5.530,29 Zähler. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 gab um 0,41 Prozent auf 19.623,67 Punkte nach. Angesichts der Verluste der vergangenen zwei Handelstage zeichnet sich für ihn ein Wochenminus von 3,5 Prozent ab.

Für die anhaltende Unsicherheit am Markt sorgten wohl auch die sich mehrenden Anzeichen, dass der demokratische US-Präsident Joe Biden womöglich aus dem Rennen um eine zweite Amtszeit aussteigen könnte. Angesichts von enormem Druck aus der eigenen Partei schließt der 81-Jährige einen Rückzug Medienberichten zufolge nicht mehr kategorisch aus. Auch die allererste Reihe der Demokraten soll mittlerweile versucht haben, Biden zum Rückzug zu bewegen. Als möglicher Ersatz ist in den vergangenen Wochen Bidens Stellvertreterin Kamala Harris mehr und mehr in den Fokus gerückt.

Im Fokus der Anleger standen neben einigen Geschäftszahlen die weltweiten IT-Probleme, die bei vielen Unternehmen teilweise massive Störungen des operativen Geschäfts verursacht haben. Verantwortlich dafür war ein fehlerhaftes Update der IT-Sicherheitsfirma CrowdStrike für eine weit verbreitete Software, die vor allem bei großen Unternehmen zum Einsatz kommt. Crowdstrike hat das Problem inzwischen behoben.

Die Titel der Firma büßten zwar als Nasdaq-100-Schlusslicht 9,7 Prozent ein und erreichten zeitweise den tiefsten Stand seit April. Vorbörslich war der Kurseinbruch aber noch viel heftiger ausgefallen. Auch die Aktien des von dem Crowdstrike-Problem betroffenen Softwareriesen Microsoft berappelten sich im Vergleich zur vorbörslichen Kursentwicklung: Sie sanken lediglich um 0,5 Prozent.

Einer der größten Verlierer im Dow war Travelers mit einem Kursrutsch von 5,1 Prozent. Der Versicherer hatte zwar im abgelaufenen Quartal dank deutlich geringerer Kosten für Naturkatastrophen und gestiegener Prämieneinnahmen deutlich mehr verdient als vor einem Jahr und übertraf die Erwartungen. Doch die Aktien waren die vergangenen Tagen schon stark gelaufen - nun versilberten einige Anleger offenbar die Kursgewinne.

Bei den Papieren von Indexnachbar American Express stand vor dem Wochenende ein Minus von 4,2 Prozent zu Buche. Weil die abgerechneten Transaktionen im zweiten Quartal nicht so stark stiegen wie von Analysten geschätzt, will der Kreditkartenkonzern rund 15 Prozent mehr Geld als vergangenes Jahr ins Marketing stecken.

Die Aktien von Netflix entwickelten sich nach Zahlen mit zuletzt plus 0,5 Prozent besser als der Nasdaq 100. Der Streaminganbieter wächst weiter ungebremst und will dem klassischen Fernsehen verstärkt Zuschauer abjagen. Im vergangenen Quartal konnte er seine Kundenzahl steigern. Bei Umsatz und Gewinn gab es deutliche Zuwächse. Seit 2023 geht Netflix gegen das Teilen von Passwörtern vor, was der Geschäftsentwicklung zugute kommt. Allerdings blieb das Umsatzziel des Unternehmens für das laufend Quartal knapp hinter den Erwartungen zurück./gl/he