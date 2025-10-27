ROUNDUP/Aktien New York: Zollstreit-Entspannung sorgt für neue Rekorde

NEW YORK (dpa-AFX) - Entspannungssignale im Zollstreit zwischen den USA und China haben am Montag den Rekordlauf der US-Börsen befeuert. Insbesondere Technologiewerte legten zu, wie sich auch an den deutlichen Kursgewinnen der sieben größten und bedeutendsten US-Techaktien, der "glorreichen Sieben", zeigte.

Der Dow Jones Industrial erklomm zum Handelsstart ein Rekordhoch über 47.500 Punkten, bevor er wieder etwas zurückkam. Zuletzt gewann der bekannteste Wall-Street-Index 0,6 Prozent auf 47.484 Punkte.

Der marktbreite S&P 500 und der NASDAQ 100 setzten ebenfalls ihren Rekordlauf vom Freitag fort. Der S&P 500 stieg zuletzt um 0,9 Prozent auf 6.855 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,4 Prozent auf 25.707 Punkte aufwärts. Ausnahmslos legten dort alle sieben Tech-Giganten, von Apple bis Tesla, zwischen 1,3 und 3,5 Prozent zu.

China und die USA seien zu einer vorläufigen Einigung gelangt, hatte Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, nach Gesprächen mit der US-Seite gesagt. Diese müsse nun auf beiden Seiten "ein internes Genehmigungsverfahren durchlaufen". Konkrete Angaben zu den Inhalten machte China zunächst nicht. Auch US-Finanzminister Scott Bessent sprach von positiven Verhandlungen in Kuala Lumpur, die Vorlauf für das Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping am Donnerstag in Südkorea sind.

"Eine weitere Eskalation im Zollstreit scheint abgewendet", konstatiert Stratege Sandro Pannagl von der Landesbank Baden-Württemberg. Die Entschärfung der politischen und handelspolitischen Spannungen sollte - zumindest kurzfristig - die Märkte stabilisieren und mehr Planungssicherheit für die kommenden Monate geben.

Laut Transkript eines Interviews mit dem Sender "CBS News" geht Bessent davon aus, dass die Drohung der USA, Extrazölle ab 1. November auf den Import von chinesischen Produkten zu verhängen, vom Tisch ist. Das gelte auch für ein Exportkontrollsystem, das China einführen könnte, sagte Bessent. Es geht dabei um seltene Erden.

Damit gerieten Aktien von Anbietern seltener Erden deutlich unter Druck. MP Material (MP Materials A), USA Rare Earths (USA Rare Earth A) und Critical Metals etwa büßten zwischen 7,5 und 18 Prozent ein. Zuvor hatten Anleger angesichts der Exportbeschränkungen Chinas für seltene Erden auf eine Verknappung des Angebots dieser für moderne Technologien unverzichtbarer Rohstoffe gewettet, woraufhin diese Papiere zwischen Anfang und Mitte Oktober kräftig gestiegen waren.

Die Anteilsscheine von Avidity Biosciences schnellten um knapp 43 Prozent in die Höhe. Der Pharmakonzern Novartis will in einem Milliardencoup die Biotechfirma aus den USA übernehmen, denn sie erhoffen sich, so einen Zugang zu neuen Therapien im Bereich Neurologie zu erhalten und mittelfristig deutlich stärker wachsen zu können. Novartis fielen zuletzt in Zürich um knapp 2,5 Prozent.

Die Papiere von Keurig Dr Pepper stiegen um 5,5 Prozent. Der Hersteller von Kaffee und Kaffeemaschinen hob sein Jahresumsatzziel an. Zudem erhielt das Unternehmen von den Finanzinvestoren Apollo und KKR sieben Milliarden Dollar, um die Übernahme von JDE Peets NV zu finanzieren. Das soll die Bedenken von Investoren über eine zu hohe Verschuldung zerstreuen.

Die Aktien von QUALCOMMschossen um 17 Prozent in die Höhe, denn der auf den Telekommarkt ausgerichtete Chiphersteller will NVIDIA herausfordern und steigt mit neuen Prozessoren in den lukrativen Markt für KI-Rechenzentren ein./ck/mis