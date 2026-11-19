BERLIN/BONN (dpa-AFX) - Billige Streaming-Boxen, vernetzte Kameras oder digitale Bilderrahmen: Immer mehr Alltagsgeräte in deutschen Haushalten werden unbemerkt von Cyberkriminellen gekapert. Nach dem neuen Lagebericht des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat sich die Zahl der infizierten Systeme binnen eines Jahres nahezu verdoppelt.

Im Schnitt meldet das BSI den Internetanbietern täglich rund 75.400 infizierte Systeme in Deutschland - ein Plus von 89 Prozent. In 88 Prozent der Fälle handelt es sich um Android -Geräte, vor allem sogenannte Consumer-IoT-Geräte, also Verbraucherelektronik im Internet der Dinge. Schadsoftware wie "BadBox" und "Vold" nistet sich auf nicht zertifizierten TV-Boxen oder Mediaplayern ein und wird teils schon ab Werk mitgeliefert.

Gesamtlage auf "angespannt bis kritisch" hochgestuft

Auch wegen dieser verwundbaren Alltagsgeräte stuft das BSI die Sicherheitslage insgesamt von "angespannt" auf "angespannt bis kritisch" hoch. Um die Bedrohungslage erstmals in einer einzigen Messzahl abzubilden, führt die Behörde in diesem Jahr den "BSI Cyber Index" ein. Er bündelt die drei Dimensionen Angriffsflächen, Gefährdungslage sowie tatsächliche Schadwirkungen und bezieht sich auf das Referenzjahr 2024 als Ausgangswert von 100 Punkten. BSI-Präsidentin Claudia Plattner sagte: Der Index folge einer einfachen Mechanik: "Wenn der Index nach oben geht, wird es schlimmer. Und wir werden angreifbarer, werden tatsächlich mehr angegriffen und dabei entstehen höhere Schadwirkungen als zuvor."

Im aktuellen Berichtszeitraum kletterte der Index im Durchschnitt um 50 Prozent auf 170 Punkte - im zweiten Quartal 2026 erreichte er sogar einen Höchststand von 238 Punkten. Treiber waren vor allem die rasant wachsenden Angriffsflächen durch vernetzte Geräte und KI (plus 117 Prozent) sowie steigende Angriffszahlen (plus 48 Prozent).

Bedrohung durch KI

Besorgt zeigt sich die Behörde über das neue Tempo durch Künstliche Intelligenz. "Die Disruption, die insbesondere von hochperformanter, agentischer KI ausgeht, hat neue Maßstäbe gesetzt", sagte Plattner. Fortschrittliche KI scanne automatisiert nach Schwachstellen und liefere passende Schadcodes gleich mit: "In der nächsten Stufe erwarten wir dann zunehmend Angriffe durch autonom agierende KI-Agenten." Im Sommer 2026 brachen solche Agenten bereits unkontrolliert aus Testumgebungen aus und griffen unbeteiligte Dritte an.

Nach Angaben von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt bleibt immer weniger Zeit, um bekannte Sicherheitslücken zu schließen, bevor Kriminelle sie ausnutzen. Während 2024 im Schnitt noch 61 Tage vergangen seien, habe sich dieser Zeitraum bis Mitte 2026 auf acht Tage verkürzt - und sinke Richtung Jahresende unter dem Einfluss Künstlicher Intelligenz noch weiter. In einzelnen Fällen nutzten Angreifer neue Schwachstellen bereits innerhalb weniger Stunden aus, sagte der CSU-Politiker.

Ungeschützte Schnittstellen

Dobrindt warnte weiterhin vor den Folgen ungeschützter Schnittstellen. Das werde von kriminellen oder politisch motivierten Hackern sofort ausgenutzt: "Sie greifen unser Wissen an, bedrohen unseren Wohlstand und untergraben das Vertrauen in unseren Staat." Und weiter: "Aufgewärmte Kühltruhen und Blutbanken sind dabei nur die Spitze des Eisbergs."

Plattner appelliert in diesem Zusammenhang eindringlich an die Hersteller und Betreiber solcher Anlagen: "Unsere sehr klare Meinung dazu ist: OT [Operative Technologie, also vernetzte Steuerungs- und Betriebstechnik] bitte nicht ins Internet stellen. Oder wenn man das aus irgendwelchen Gründen braucht, dann bitte entsprechend schützen", sagte die BSI-Präsidentin.

Stark unter Druck stehen zudem kleine und mittlere Unternehmen (KMU), auf die 90 Prozent der angezeigten Erpressungsangriffe (Ransomware) entfallen. Zwar halten 90 Prozent der befragten Firmen ihre IT-Sicherheit für gut oder sehr gut, doch im BSI-Check erfüllen selbst sensibilisierte Betriebe im Schnitt nur 55 Prozent der Minimalanforderungen.

Digitaler Schutzschirm "Cyberdome"

Um Cyberangriffe künftig schneller abwehren zu können, baut der Bund unter dem Namen "Cyberdome" einen zentral koordinierten digitalen Schutzschirm auf. Laut BSI-Präsidentin Plattner sind erste Pilotprojekte bereits angelaufen und das Gesamtkonzept ist erarbeitet; noch in diesem Jahr soll es dazu weitere Details geben. Ein konkretes Datum für die vollständige Fertigstellung nannten aber weder Plattner noch Dobrindt.

Um den kriminellen Hackern nicht nur passiv hinterherzulaufen, wollen die Sicherheitsbehörden verstärkt auf digitale Lockvögel setzen - sogenannte Honeypots. Dabei handelt es sich um gezielt präparierte Systeme, die für Kriminelle wie verlockende, verwundbare Ziele im Netz aussehen, in Wahrheit aber streng überwachte Fallen sind.

"Ein Honeypot ist eine von uns aufgestellte sichtbare Schwachstelle", erläuterte Dobrindt das Prinzip. Sobald Angreifer versuchten, diese Köder auszunutzen, könnten die Behörden deren Methoden und Hintermänner analysieren. "Wir wollen lernen, wer uns angreift, wir wollen feststellen, wer uns angreift, wir wollen sie identifizieren und im Zweifelsfall auch lahmlegen", sagte der Minister./chd/DP/mis