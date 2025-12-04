Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
04.12.2025 16:52:38
ROUNDUP: Amazon eröffnet neue Deutschlandzentrale und vergrößert sich
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der US-Konzern Amazon hat einen neuen und größeren Deutschland-Sitz in München eröffnet. In dem Bau mit 45.000 Quadratmetern Fläche im Münchner Norden findet die bisher auf vier Gebäude verteilte Belegschaft Platz, wie das Unternehmen mitteilte. Der Neubau für bis zu 2.500 Beschäftigte sei ein weiterer Beleg des langfristigen Engagements für Bayern und den Standort Deutschland, sagte Deutschland-Chef Rocco Bräuniger laut Mitteilung.
Die Kosten der neuen deutschen Firmenzentrale nannte Amazon nicht. Der Online-Riese beschäftigt mittlerweile gut 40.000 Menschen in Deutschland und will weiter expandieren. 2024 investierte das Unternehmen demnach 14 Milliarden Euro in der Bundesrepublik. In Bayern betreibt Amazon unter anderem 17 Logistikzentren.
Ungeachtet der andauernden Wirtschaftskrise in Deutschland sind in der Tech-Branche nach wie vor qualifizierte Fachkräfte gesucht. Das neue Gebäude ist mit allerlei Annehmlichkeiten für die Belegschaft ausgestattet, unter anderem einem Kino und Yogaräumen./cho/DP/men
Analysen zu Amazonmehr Analysen
|03.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Amazon Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|197,02
|0,21%
