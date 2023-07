ROUNDUP/Arbeitsminister Heil: Russland bei G20-Treffen isoliert

INDORE (dpa-AFX) - Arbeitsminister Hubertus Heil hat Russland bei dem G20-Treffen der Arbeitsminister als klar isoliert gesehen. "Es gibt Staaten auf der Welt, die eine andere Sicht haben als wir in Europa. Das ist ja kein Geheimnis", sagte der SPD-Politiker nach den Gesprächen am Freitag im indischen Indore. "Aber dem Grunde nach sind alle der Meinung, dass das Völkerrecht gelten muss, dass auf der Welt nicht das Recht des Stärkeren, sondern die Stärke des Rechts gelten muss." Deshalb sei der russische Vertreter klar isoliert gewesen.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei ein Thema des Treffens gewesen. Denn er sei nicht nur furchtbares Verbrechen Russlands gegenüber den Menschen in der Ukraine und ein eklatanter Bruch des Völkerrechts, sondern habe auch wirtschaftliche und soziale Folgen für Arbeitsplätze und Inflation, sagte Heil.

Angesichts des Kriegs konnten sich die Minister allerdings auch wie schon bei früheren G20-Ministertreffen in diesem Jahr nicht auf eine gemeinsame Abschlusserklärung verständigen und Arbeitsminister Bhupender Yadav vom Vorsitzland Indien präsentierte stattdessen eine eigene Zusammenfassung der Beratungen. Indien hat in diesem Jahr den Vorsitz der wichtigen G20-Länder. Der Hauptgipfel findet im September in der Hauptstadt Neu Delhi statt. Zu den G20-Ländern gehören unter anderem auch Russland, China und die Türkei./svv/DP/stw