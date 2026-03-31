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31.03.2026 11:10:38

ROUNDUP: Arzneihersteller Dermapharm will Umsatz steigern - Aktie gibt nach

GRÜNWALD (dpa-AFX) - Der Pharmahersteller Dermapharm will nach einem Umsatzrückgang im vergangenen Jahr wieder wachsen. So soll der Konzernumsatz bei 1,182 bis 1,218 Milliarden Euro liegen, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Dienstag in Grünwald mitteilte. Analysten hatten hier etwas mehr erwartet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll bei 331 bis 341 Millionen Euro liegen.

An der Börse notierte die Aktie zuletzt fast vier Prozent tiefer bei 42,15 Euro. Seit Jahresbeginn hat sie aber rund sieben Prozent gewonnen, in den vergangenen zwölf Monaten um fast 16 Prozent.

Für Experte Fabian Piasta von Jefferies ist der Ausblick wie erwartet ausgefallen. Er beinhalte für 2026 ein Umsatzwachstum von ein bis fünf Prozent sowie eine minimale Margenverbesserung. Die Entwicklung bei Arkopharma dürfte kurzfristig der wichtigste Kurstreiber sein und könnte den Umsatz in Richtung oberes Ende der Unternehmenszielspanne treiben.

Unter dem Strich wurde 2025 ein Gewinn von rund 131,4 Millionen Euro verbucht nach 111,7 Millionen Euro im Vorjahr. An die Aktionäre sollen 88 Cent je Aktie als Dividende ausgeschüttet werden, zwei Cent weniger als im Vorjahr.

Das Management hatte bereits Anfang März Eckdaten vorgelegt, die nun bestätigt wurden. So sank der Umsatz um 1,3 Prozent auf rund 1,17 Milliarden Euro. Grund hierfür sei vor allem der Rückzug aus margenschwachen Produkten im sogenannten Parallelimportgeschäft. Dabei werden Originalprodukte aus einem anderen Land importiert, in dem sie günstiger angeboten werden, und dann weiterverkauft.

Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) stieg indessen um 2,9 Prozent auf 324,8 Millionen Euro. Die entsprechende operative Marge verbesserte sich um 1,2 Prozentpunkte auf 27,9 Prozent.

Dermapharm hat im März im Rahmen eines Rückkaufprogramms mehr als 4,3 Millionen Aktien zum Preis von 42 Euro je Anteilsschein gekauft./err/mne/jha/

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