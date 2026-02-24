ROUNDUP: Asbestspuren im Spielzeug? Rückruf bei Woolworth und TK Maxx

UNNA/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Discounter Woolworth und die Kaufhauskette TK Maxx haben bundesweit Spielfiguren der Marke Stretcherz aus dem Handel genommen, weil der in den Spielzeugen verwendete Sand Spuren von Asbest enthalten könnte. Es handele sich um vorsorgliche Maßnahmen, betonten beide Unternehmen. Das Gesamtrisiko werde als gering eingeschätzt, hieß es in einer TK Maxx-Mitteilung.

Bei Woolworth seien neben der bereits zurückgezogenen Spielfigurenserie "Stretcherz Slammerz" auch die Produkte "Stretcherz Street Smash Car" und "Stretcherz Stretch Squad Dinos" betroffen, sagte ein Sprecher des Unternehmens im nordrhein-westfälischen Unna.

Die Figuren seien in allen Woolworth-Geschäften aus dem Verkauf genommen worden. Bereits gekaufte Artikel könnten gegen volle Kostenerstattung zurückgegeben werden. Es handele sich um eine vorsorgliche Maßnahme. Er habe keine Informationen über irgendwelche gesundheitlichen Probleme von Käufern der Produkte, sagte der Woolworth-Sprecher. Für Kunden wurde eine Servicehotline bereitgestellt.

Bei TK Maxx geht es um Spielzeug "Stretcherz Stretch Squad", das im Januar und Februar in den Läden der Kette verkauft wurde. Die Warnung wurde auch über das Portal "Lebensmittelwarnung.de" verbreitet./rs/DP/jha