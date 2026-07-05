|
05.07.2026 17:27:38
ROUNDUP: Asche des Ätna behindert Betrieb am Flughafen Catania
CATANIA (dpa-AFX) - Wegen eines starken Ascheausstoßes des Vulkans Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist der Flugverkehr am Flughafen Catania derzeit stark eingeschränkt. Nach Angaben der Flughafenbetreibergesellschaft SAC wurde der Luftraum in einem bestimmten Bereich, der von der südlich ziehenden Aschewolke betroffen ist, bis 19.00 Uhr geschlossen. Bis etwa 21.00 Uhr sollen nur fünf Flüge pro Stunde auf dem Airport landen dürfen.
Betroffen sind sowohl die Abflüge als auch die Landungen. Reisende werden gebeten, den Status ihres Fluges noch vor der Anreise zum Flughafen bei ihrer jeweiligen Fluggesellschaft zu überprüfen. Der Betreiber des Airports kündigte Informationen über etwaige weitere Einschränkungen im Laufe des Tages an.
Auch Verbindung nach Berlin betroffen
Nach Angaben des Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) begannen am frühen Morgen Ascheemissionen aus einer Öffnung des Ätnas. Die Aktivität verstärkte sich und bildete eine Eruptionswolke, die rund 1,5 Kilometer über den Gipfel aufstieg. Die Asche wird nach den aktuellen Wetterprognosen in den kommenden Stunden weiter nach Süden getragen, teilte das INGV weiter mit.
Wie auf der Webseite des Flughafens von Catania zu sehen war, wurden mehrere Flüge gestrichen, darunter auch eine Verbindung nach Berlin. Andere Maschinen konnten mit Verspätung starten, andere wiederum mussten nach Palarmo umgeleitet werden. Für einzelne Verbindungen wurde zunächst auf eine Entscheidung der Fluggesellschaft gewartet, wie zu verfahren ist./rme/DP/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht höher ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Allzeithoch fester -- US-Handel ruhte am Freitag -- Asiens Börsen beenden Handel im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu. Der deutsche Leitindex beendete die Sitzung nach neuem Rekord höher. An der Wall Street fand kein Handel statt. Die Märkte in Asien verbuchten vor dem Wochenende Gewinne.