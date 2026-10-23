ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
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23.10.2026 10:24:38
ROUNDUP: Atoss Software hebt Margenprognose - Umsatz schwächelt etwas
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der auf Personalmanagement spezialisierte Softwareanbieter ATOSS Software hat im dritten Quartal mehr verdient als gedacht. Jetzt hebt das Management seinen Margenausblick für das Gesamtjahr an. So will Atoss beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern 2026 einen Anteil von rund 37 Prozent des Umsatzes erreichen, wie der SDAX-Konzern am Freitag in München mitteilte. Bisher hatten mindestens 34 Prozent im Plan von Unternehmenschef und Gründer Andreas Obereder gestanden. Beim Umsatz schwächeln hingegen die Lizenzerlöse, während die Cloudgeschäfte gut laufen. Beim Gesamterlös erwartet Atoss daher nun eher das untere Ende der Prognosespanne von 210 bis 215 Millionen Euro. Die Aktie gab am Morgen nach.
Das Papier verlor am Vormittag in einem schwächeren Branchenumfeld 3,6 Prozent auf 92,70 Euro, nachdem es zunächst positiv gestartet war. Damit weitete sich der Kursverlust seit Jahresbeginn auf ein Fünftel aus. Analyst Henrik Paganetti vom US-Analysehaus Jefferies sprach von einem guten Quartal und lobte die Profitabilität. Deren starke Entwicklung spiegele sowohl einen rigorosen Umgang mit den Kosten als auch Produktivitätsgewinne durch die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) wider.
Im dritten Quartal legte der Umsatz von 47,2 Millionen Euro ein Jahr zuvor auf 52,6 Millionen Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern wuchs unerwartet kräftig von 17,2 auf 21,1 Millionen Euro. Das war bei einer um 4 Prozentpunkte auf 40 Prozent gekletterten Marge mehr als von Analysten zuvor erwartet. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 14,4 Millionen Euro nach 12,3 Millionen ein Jahr zuvor./men/stw/stk
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