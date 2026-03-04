|
04.03.2026 15:25:38
ROUNDUP: Augsburgs Hauptbahnhof nach Drohung zeitweise gesperrt
AUGSBURG (dpa-AFX) - Wegen eines größeren Polizeieinsatzes nach einer Drohung ist der Augsburger Hauptbahnhof für den Bahnverkehr gesperrt worden. Der Bahnhof sei geräumt und mit Polizeihunden abgesucht worden, teilte die Polizei auf X mit. Nach etwas mehr als einer Stunde gaben die Beamten Entwarnung: "Es wurde nichts Verdächtiges aufgefunden." Kurze Zeit später wurde der Bahnhof wieder freigegeben.
Die Bahn teilte auf ihrem Störungsportal mit, Züge von und nach Augsburg seien wegen des Einsatzes vorerst zurückgehalten worden. Nach dem Ende der Absuche rechnete eine Bahnsprecherin damit, dass sich der Zugverkehr "zeitnah wieder normalisieren" werde. Laut Polizei fuhren die Straßenbahnen in Augsburg weiter, auch der Autoverkehr war demnach nicht beeinträchtigt.
Auch der Bremer Hauptbahnhof war am frühen Nachmittag wegen einer Bombendrohung geräumt worden. Alle Menschen mussten das Gebäude verlassen, die Züge stehen still, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der Bahnhof wurde abgesperrt.
Auf die Frage nach einem möglichen Zusammenhang der beiden Vorfälle wollte sich ein Polizeisprecher in Augsburg zunächst nicht äußern. Die Polizei ermittle zu den Hintergründen./fjm/DP/stw
