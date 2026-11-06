Stabilus Aktie

Stabilus ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.11.2026 11:29:38

ROUNDUP: Autozulieferer Stabilus senkt Mittelfristziele - Aktie unter Druck

KOBLENZ (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus (Stabilus SE) muss wegen schlechterer Aussichten für seine Geschäfte in China und Nordamerika seine Mittelfristziele kürzen. Für die Region Americas schreibt das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende September) Millionen ab. Dies führte im Schlussquartal zu einem operativen Verlust. Aktionäre müssen sich zudem auf eine niedrigere Dividende einstellen.

Am Aktienmarkt kamen die am Donnerstag nach Börsenschluss veröffentlichten Informationen schlecht an. Zwischenzeitlich sackte das Papier um zehn Prozent ab, konnte die Verluste jedoch zuletzt auf etwa weniger als 3 Prozent eindämmen.

"Gerade die Automobilindustrie steht derzeit vor besonderen Herausforderungen", kommentierte Konzernchef Michael Büchsner den Schritt. Vor dem Hintergrund eines anhaltend herausfordernden Umfelds der Branche, insbesondere reduzierter Absatzerwartungen im Geschäft in China und Nordamerika sowie einer geringeren Investitionsneigung bei Produktionsausrüstung, geht Stabilus nun von weniger Umsatz und Marge aus als bisher.

Im Geschäftsjahr 2030 dürfte der Umsatz daher bei 1,5 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Bisher hatte Stabilus hier 500 Millionen Euro mehr angepeilt. Die bereinigte Marge auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll noch bei 12 bis 15 statt bisher erwarteten 15 Prozent liegen. Die in Teilen überraschend schwache Nachfrage in der Region Americas führte im abgelaufenen Geschäftsjahr zudem zu einer Abschreibung von 67 Millionen Euro, die im vierten Quartal verbucht wurde.

Im vierten Geschäftsquartal sank der Umsatz im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 4,4 Prozent auf 302 Millionen Euro. Das bereinigte Ebit sank von 34,0 auf 28,9 Millionen Euro. Beide Kenngrößen liegen dem Unternehmen zufolge über den Markterwartungen. Inklusive der Abschreibung wird Stabilus im Schlussabschnitt einen operativen Verlust von 48,1 Millionen Euro verbuchen. Im Geschäftsjahr 2026 dürfte das Ergebnis im Tagesgeschäft voraussichtlich um ein Viertel auf 63,7 Millionen Euro gesunken sein.

An die Aktionäre wollen die Koblenzer vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats und der Hauptversammlung 0,22 Euro je Anteilschein ausschütten. Im Geschäftsjahr 2025 waren es noch 0,35 Euro gewesen./nas/he/lew/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Stabilus SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Stabilus SE

mehr Analysen
06.11.26 Stabilus Buy Warburg Research
04.08.26 Stabilus Buy Warburg Research
04.08.26 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.26 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 Stabilus Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Stabilus SE 14,48 -5,97% Stabilus SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:36 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18:27 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen