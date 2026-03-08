ROUNDUP/Baden-Württemberg: Hagel sieht Regierungsbildungsauftrag bei den Grünen

STUTTGART (dpa-AFX) - CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel sieht den Regierungsbildungsauftrag bei den Grünen, wenn sich die Zahlen vom Wahlabend bewahrheiten. Der Ball zur Regierungsbildung liege nun bei den Grünen im Spielfeld, sagte Hagel. Er gratulierte den Grünen und dem Spitzenkandidaten Cem Özdemir zu dem Ergebnis. Auf die Frage, ob er nun Vize-Ministerpräsident werde, sagte Hagel: "Wir als CDU werden sehr sortiert mit klarem Kopf und klarem Kurs am Montag im CDU-Landvorstand und am Dienstag in der CDU-Landtagsfraktion das weitere Vorgehen beraten."/cat/DP/mis