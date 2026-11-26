Energiekontor Aktie
WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506
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26.11.2026 16:53:38
ROUNDUP: Bafin prüft Geschäftsberichte von Energiekontor - Aktie unter Druck
BREMEN (dpa-AFX) - Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) nimmt den Jahresabschluss 2025 sowie den Halbjahresbericht 2026 von Energiekontor unter die Lupe. Gegenstand der Prüfung ist, ob die Konzernlage-Berichterstattung alle tatsächlich verfügbaren Informationen berücksichtigt hat und ob aktivierte latente Steuern auf Verlustvorträge den Anforderungen an die wahrscheinliche Inanspruchnahme genügen, wie der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks am Donnerstag mitteilte.
Der Aktienkurs von Energiekontor sackte auf die Nachricht hin zeitweise um fast 12 Prozent ab auf ein Tief seit 2020. Zuletzt ging es um 6,6 Prozent auf 18,24 Euro abwärts.
Die Prüfung steht demnach im Zusammenhang mit Projektverzögerungen, wegen derer das Unternehmen im Sommer den Jahresausblick gekappt hatte. Mitte August hatte Energiekontor an einem Abend das am Morgen mit dem Halbjahresbericht noch bestätigte Gewinnziel für 2026 gesenkt. Grund seien deutlich spätere Netzanschlusstermine mehrerer schottischer Windparkprojekte und daraus resultierende Auswirkungen auf bisher vorgesehene ergebnisrelevante Projektverkäufe gewesen, hatte es damals zur Begründung geheißen.
"Die enge zeitliche Nähe der Ad-hoc-Mitteilung zum Zwischenabschluss ist
ungewöhnlich und bedauerlich", hieß es von Energiekontor an diesem Donnerstag weiter. "Sie war jedoch dem zugrundeliegenden Geschehensablauf und der veränderten Informationslage geschuldet, die eine unverzügliche Veröffentlichung erforderlich machten."
Die Entwicklungen in Großbritannien führten zudem lediglich zu
Projektverschiebungen und nicht zu Projektausfällen. "Daraus resultiert kein
Abschreibungs- oder Wertberichtigungsbedarf für die Projekte. Die
Werthaltigkeit der aktiven latenten Steuern für die betroffenen Projekte ist
durch die Entwicklungen in Großbritannien nicht tangiert", so das im Nebenwerte-Index SDAX notierte Unternehmen.
Zudem lägen die aktualisierten Netzanschlussangebote für diese Projekte inzwischen vor und würden derzeit geprüft. "Die Angebote haben eine
Annahmefrist von drei Monaten. Die Gespräche und Due-Diligence-Prozesse mit
den Investoren werden fortgeführt."
Auch bedeute die Bafin-Prüfung nicht, dass die Rechnungslegung von Energiekontor fehlerhaft sei oder voraussichtlich eine fehlerhafte Rechnungslegung festgestellt werde. Man sei an einer zeitnahen Klärung der Sachverhalte interessiert und werde mit der Bafin zusammenarbeiten. "Der Vorstand geht davon aus, dass die Rechnungslegung im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben erfolgt ist."/mis/ck/stk
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