27.03.2026 06:34:39

ROUNDUP: Bahn-Finanzvorständin geht nach vier Monaten

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn und Finanzvorständin Karin Dohm gehen nach nur rund vier Monaten getrennte Wege. Man habe sich "in gemeinsamen Gesprächen einvernehmlich auf eine Beendigung der Zusammenarbeit verständigt", hieß es in einer Mitteilung der Bahn.

Der Konzern verwies darauf, dass diese Entscheidung "ausdrücklich nicht aufgrund der in der Öffentlichkeit diskutierten Vorwürfe oder Mutmaßungen, mit denen der Aufsichtsrat sich eingehend befasst hat", getroffen worden sei.

Die "Süddeutsche Zeitung" hatte bereits vor gut vier Wochen über eine mögliche Entlassung Dohms berichtet. Sie soll der Zeitung zufolge als Finanzvorständin zahlreiche Menschen gegen sich aufgebracht haben, darunter auch Politiker und Arbeitnehmervertreter. Unter anderem soll sie sich demnach immer wieder mit anderen Führungskräften wegen Kleinigkeiten angelegt haben.

Von der Bahn hieß es hingegen, es habe sich gezeigt, "dass unterschiedliche Vorstellungen über die zukünftige Ausgestaltung der Funktion sowie zentrale Fragen der Unternehmensentwicklung bestehen". Dohm war erst seit Anfang Dezember Finanzvorständin bei der Bahn. Zuvor war sie Finanzchefin bei der Baumarktkette Hornbach./gut/DP/zb

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