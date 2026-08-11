ROUNDUP: Bahn meldet Hitzeschäden - diese Strecke ist betroffen

BERLIN/STUTTGART (dpa-AFX) - Die Bahn meldet hitzebedingte Schäden auf der Fernverkehrsstrecke zwischen Stuttgart und Nürnberg. Reisende müssten mit dem Ausfall der Halte in Crailsheim, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd rechnen. In Aalen und Ansbach halten die Züge demnach weiter. Auch könne es bei Verbindungen zu Verspätungen von etwa 20 Minuten kommen.

Als Grund für die Probleme nennt die Bahn Hitzeschäden an den Schienen, die dazu führen, dass die Züge in einigen Bereichen langsamer fahren müssen. Die Strecke werde seit Montag und noch bis zum 30.8. repariert, heißt es in einer Mitteilung. Einer Bahnsprecherin zufolge hängt die Reparatur der Schienen auch von der Außentemperatur ab. Seien die Schienen zu heiß, ließen sich diese nicht verarbeiten.

Hitze ist großes Problem für Infrastruktur

Im Fernverkehr sind laut Bahn IC-Züge zwischen Karlsruhe Hbf - Stuttgart Hbf - Nürnberg Hbf - Saalfeld (Saale) - Leipzig Hbf betroffen. Fahrgäste mit dem Ziel Crailsheim, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd würden gebeten, auf den Regionalverkehr umzusteigen.

Die Hitze ist laut Bahn ein großes Problem für die Infrastruktur. Weichen und Schienen sind anfällig bei extremen Temperaturen. Die Schäden an der Strecke Stuttgart-Nürnberg sind laut Bahn nicht mit dem bloßen Auge erkennbar und verteilten sich auf mehrere Abschnitte der Strecke, etwa bei Crailsheim und Aalen, so eine Sprecherin./tat/DP/jha