MÜNCHEN (dpa-AFX) - Vor der für Bayern wichtigen nächsten Runde der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg haben sich Arbeitgeber und IG Metall in Position gebracht. Seit Freitag hätten sich im Freistaat etwa 102.000 Beschäftigte in 46 Betrieben an 24-Stunden Warnstreiks beteiligt, teilte die Gewerkschaft mit. Alleine am Dienstag seien noch 17.000 hinzugekommen. Die Arbeitgeberseite legte unterdessen schwache Konjunkturdaten vor und warnt vor weiterem Jobabbau.

Nach der Autoindustrie am Freitag traf es bei den Warnstreiks am Dienstag etwa Luftfahrt und Rüstung. Unter anderem legten bei Airbus (Airbus SE) Aerostructures in Augsburg 3.000 Menschen die Arbeit nieder, bei MTU (MTU Aero Engines) in München 1.100 und bei RENK in Augsburg 1.300. Daneben traf es die Maschinenbauer DMG MORI in Pfronten mit 1.100 Streikenden, Bosch-Rexrodt an drei Standorten mit insgesamt 1.675 Beschäftigten sowie den Autozulieferer Grammer mit 1.100 und den Pumpenhersteller KSB (KSB SECo vz) mit 900 Streikenden. Nun sind vorerst keine weiteren Warnstreiks geplant.

"Wir sind in dieser Tarifrunde für fünf Prozent mehr Entgelt angetreten und um uns den Respekt zurückzuholen. Mit unseren 24-Stunden-Warnstreiks haben wir uns jetzt Respekt verschafft", sagte IG Metall-Bezirskleiter Horst Ott. "Nun liegt es in den Händen der Arbeitgeber und an ihrer Kompromissfähigkeit, wie die Tarifrunde weitergeht."

Arbeitgeber: Stecken in der Krise fest

Die Arbeitgeberseite betonte dagegen, man stecke in der Krise fest. Der Branchenverband bayme vbm teilte mit, dass im dritten Quartal Produktion, Auftragseingang und Beschäftigung gesunken seien. Die Folgen des Iran-Kriegs, das außenwirtschaftliche Umfeld und die strukturellen Standortprobleme im Inland machten den Unternehmen "schwer zu schaffen", sagt Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. "Die Zahlen zeigen klar eine Fortsetzung des konjunkturellen Abschwungs, die Lage ist dramatisch."

Insbesondere in der Automobil- und Zulieferindustrie und im Maschinenbau gab es demnach große Rückgänge. "Beide Branchen stehen aber für das Herz der M+E-Industrie, ein derart starker Rückgang bringt die ganze Wirtschaft ins Wanken."

Zudem ist dem Verband zufolge auch in der ganzen Metall- und Elektroindustrie der Auftragseingang rückläufig und die Zahl der Beschäftigten um 13.000 gesunken. Weitere rund 45.000 Stellen seien in Gefahr, warnt Brossardt.

Kritik an Streiks

In diesem Zusammenhang kritisierte er erneut die 24-Stunden-Warnstreiks der IG Metall. "Streiks sind kein guter Ratgeber für zukunftsorientierte Lösungen, sondern schüren das Desinteresse der Unternehmen an der Weiterentwicklung unseres Standorts und auch an der Tarifbindung", sagt Brossardt. "Wir brauchen jetzt schnell eine Lösung, die die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe nicht weiter schwächt, sondern dazu beiträgt, die Deindustrialisierung und den Beschäftigungsabbau zu stoppen."

Für Bayern gibt es noch keinen Termin für weitere Tarifgespräche. In Baden-Württemberg treffen sich die Tarifparteien des Landes und von Nordrhein-Westfalen am Mittwoch.

Die IG Metall fordert fünf Prozent mehr Geld, die Arbeitgeberseite hat bisher 1,3 Prozent angeboten./ruc/DP/zb