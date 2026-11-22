Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
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22.11.2026 17:11:38
ROUNDUP: Bayers Glyphosat-Sammelvergleich von Richter genehmigt
ST. LOUIS (dpa-AFX) - Der 7,25 Milliarden Dollar schwere Glyphosat-Sammelvergleich von Bayer mit Zehntausenden Klägern in den USA ist von einem Richter abschließend gebilligt worden. Der Vergleich sei "fair, vernünftig und angemessen", schrieb Richter Timothy Boyer im Bundesstaat Missouri in seiner Entscheidung.
Die Bayer-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um drei Prozent zu.
Der im Februar ausgehandelte Vergleich sieht Zahlungen über einen Zeitraum von bis zu 21 Jahren vor. Damit sollen laut Bayer sowohl anhängige als auch mögliche künftige Klagen beigelegt werden, bei denen es um geltend gemachte Erkrankungen am Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) geht. "Die finale Genehmigung des Gerichts ist ein entscheidender Meilenstein in der mehrgleisigen Strategie des Unternehmens, um sowohl anhängige als auch mögliche künftige Glyphosat-Klagen einzudämmen", betonte Bayer-Chef Bill Anderson am Freitag nach der Entscheidung.
Im Juni hatte Bayer einen wegweisenden Glyphosat-Fall vor dem obersten Gericht der USA gewonnen. Infolge des Urteils des US Supreme Court sind Prozesse gegen Bayer im Grunde nicht mehr möglich, in denen Kläger sich auf fehlende Krebswarnungen auf Verpackungen von Unkrautvernichtern stützen wollen.
Bayer hatte sich die Rechtsstreitigkeiten um den Unkrautvernichter Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat 2018 mit der Übernahme des US-Agrarchemiekonzerns Monsanto ins Haus geholt. Bayer verneint ein Krebsrisiko von Roundup.
Aktienexperte Markus Manns von Union Investment bezeichnete die Genehmigung am Wochenende als den lang ersehnten Befreiungsschlag für Bayer. "Zwar kann der Sammelvergleich noch angefochten werden und weitere Einzelklagen sind weiterhin möglich, aber die Zeit der Sammelklagen ist definitiv vorbei." Damit beginne für das Unternehmen knapp 10 Jahre nach der Monsanto Übernahme eine neue Ära. /so/DP/he/he
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