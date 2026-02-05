BBVA Aktie

BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.02.2026 13:00:38

ROUNDUP: BBVA steigert Gewinn trotz Peso-Schwäche - Aktie sackt ab

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank BBVA hat 2025 dank guter Geschäfte in der Heimat ihren Gewinn gesteigert. Der Überschuss wuchs um knapp fünf Prozent auf 10,5 Milliarden Euro, wie das Institut am Donnerstag in Madrid mitteilte. Dass es nicht deutlich mehr wurde, lag am starken Euro im Verhältnis zum mexikanischen Peso: Die Bank ist in Mexiko besonders stark vertreten. Analysten hatten zwar mit einem Gewinn in dieser Größenordnung gerechnet, doch an der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an.

Die BBVA-Aktie verlor bis zum Mittag rund 6,6 Prozent und gehörte zu den schwächsten Titeln im Eurozonen-Index EuroStoxx 50. Von den Gewinnen seit dem Jahreswechsel sind nur noch zwei Prozent übrig. Allerdings hatte das Papier erst am Dienstag mit 22,33 Euro den höchsten Stand seiner Geschichte erreicht.

Der Euro hatte 2025 im Vergleich zum mexikanischen Peso aufgewertet. Dadurch ging der Gewinn des Geldhauses in dem Land um mehr als drei Prozent auf 5,3 Milliarden Euro zurück. In der Landeswährung legte er hingegen um knapp sechs Prozent zu. In Spanien zog der Überschuss hingegen um elf Prozent auf 4,2 Milliarden an.

Die Erträge wuchsen unterdessen konzernweit um vier Prozent auf fast 37 Milliarden Euro. Die wichtigste Stütze war der Anstieg des Zinsüberschusses. Dieser wuchs um vier Prozent auf etwas mehr als 26 Milliarden Euro.

BBVA war im vergangenen Jahr beim Versuch, die Konkurrentin Sabadell (Banco de Sabadell SA) zu übernehmen, am Widerstand des umworbenen Objekts gescheitert. Als Folge des Scheiterns kündigte die BBVA den Rückkauf eigener Anteile für vier Milliarden Euro an./stw/err/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

mehr Nachrichten

Analysen zu Banco de Sabadell SA

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Banco de Sabadell SA 3,17 -4,67% Banco de Sabadell SA
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 20,46 3,00% BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:24 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:42 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen