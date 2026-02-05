BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|
05.02.2026 13:00:38
ROUNDUP: BBVA steigert Gewinn trotz Peso-Schwäche - Aktie sackt ab
MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank BBVA hat 2025 dank guter Geschäfte in der Heimat ihren Gewinn gesteigert. Der Überschuss wuchs um knapp fünf Prozent auf 10,5 Milliarden Euro, wie das Institut am Donnerstag in Madrid mitteilte. Dass es nicht deutlich mehr wurde, lag am starken Euro im Verhältnis zum mexikanischen Peso: Die Bank ist in Mexiko besonders stark vertreten. Analysten hatten zwar mit einem Gewinn in dieser Größenordnung gerechnet, doch an der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an.
Die BBVA-Aktie verlor bis zum Mittag rund 6,6 Prozent und gehörte zu den schwächsten Titeln im Eurozonen-Index EuroStoxx 50. Von den Gewinnen seit dem Jahreswechsel sind nur noch zwei Prozent übrig. Allerdings hatte das Papier erst am Dienstag mit 22,33 Euro den höchsten Stand seiner Geschichte erreicht.
Der Euro hatte 2025 im Vergleich zum mexikanischen Peso aufgewertet. Dadurch ging der Gewinn des Geldhauses in dem Land um mehr als drei Prozent auf 5,3 Milliarden Euro zurück. In der Landeswährung legte er hingegen um knapp sechs Prozent zu. In Spanien zog der Überschuss hingegen um elf Prozent auf 4,2 Milliarden an.
Die Erträge wuchsen unterdessen konzernweit um vier Prozent auf fast 37 Milliarden Euro. Die wichtigste Stütze war der Anstieg des Zinsüberschusses. Dieser wuchs um vier Prozent auf etwas mehr als 26 Milliarden Euro.
BBVA war im vergangenen Jahr beim Versuch, die Konkurrentin Sabadell (Banco de Sabadell SA) zu übernehmen, am Widerstand des umworbenen Objekts gescheitert. Als Folge des Scheiterns kündigte die BBVA den Rückkauf eigener Anteile für vier Milliarden Euro an./stw/err/jha/
