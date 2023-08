ROUNDUP: 'Beispiellose' Waldbrände in Hawaii - Lage spitzt sich zu

HONOLULU/WASHINGTON (dpa-AFX) - In Hawaii spitzt sich die Lage wegen starker Busch- und Waldbrände auf der Insel Maui zu. Die Brände auf der hawaiianischen Insel seien "in keiner Weise" eingedämmt, zitierte der US-Sender CNN am Mittwochmorgen (Ortszeit) die Sprecherin des Bezirks. Es handele sich um aktive Brände, die dringende Evakuierungen an verschiedenen Orten erforderlich machten.

Etwa 2000 Besucher sitzen den Angaben nach am örtlichen Flughafen fest. Flammen hätten außerdem Häuser im historischen Zentrum der Stadt Lahaina auf der Insel zerstört. Den Behörden zufolge ist der Notruf auf Teilen der Insel ausgefallen.

Auch die größte Insel des gleichnamigen Bundesstaats Hawaii ist laut dem zuständigen Bezirk von den Feuern betroffen. Mitverantwortlich sei dafür der Hurrikan Dora, der südlich der Inseln des US-Bundesstaats vorbeiziehe, so die Behörden. Für die beiden Bezirke Maui und Hawaii wurde der Notstand ausgerufen. Dadurch werde die Nationalgarde von Hawaii mobilisiert, um die Einsatzkräfte in den betroffenen Gemeinden zu unterstützen.

"Die Tatsache, dass wir in mehreren Gebieten Waldbrände haben, die indirekt auf einen Hurrikan zurückzuführen sind, ist beispiellos. Das ist etwas, was die Bewohner von Hawaii und der Staat noch nicht erlebt haben", zitierte CNN die stellvertretende Gouverneurin von Maui, Sylvia Luke./nau/DP/jha