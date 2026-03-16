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Lufthansa Aktie

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16.03.2026 14:45:38

ROUNDUP/BER-Warnstreik: Fluggäste müssen mit Einschränkungen rechnen

SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi hat für Mittwoch zu einem ganztägigen Warnstreik am Hauptstadtflughafen BER aufgerufen. Der Arbeitskampf sei eine "direkte Konsequenz der Verweigerungshaltung der Arbeitgeberseite, ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen", teilte Verdi mit.

Welche Auswirkungen das auf den Flugbetrieb haben wird, ist noch offen. Allerdings müssen sich Fluggäste auf erhebliche Einschränkungen einstellen.

Verdi verhandelt derzeit mit der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg über mehr Geld für rund 2.000 Beschäftigte. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 6 Prozent mehr, mindestens jedoch 250 Euro zusätzlich pro Monat je Gruppe beziehungsweise Stufe. Außerdem will sie einen zusätzlichen freien Tag für Gewerkschaftsmitglieder durchsetzen. Die Laufzeit soll 12 Monate betragen.

In der zweiten Runde in der vergangenen Woche hatte die Arbeitgeberseite ein erstes Angebot vorbereitet, das nach Darstellung der Gewerkschaft Entgelterhöhungen von jährlich rund 1 Prozent mit einer Laufzeit bis Ende 2028 vorsieht. "Das ist kein ernsthaftes Angebot, sondern eine Provokation am Verhandlungstisch", teilte Verhandlungsführer Holger Rößler mit.

Es ist der erste Warnstreik in der laufenden Tarifrunde./maa/DP/nas

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