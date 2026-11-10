ROUNDUP/Bericht: Iran meldet Explosionen an Öltankern

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Revolutionsgarden haben Explosionen an zwei Öltankern in der Straße von Hormus gemeldet. Die Schiffe seien durch Detonationen und schwere Brände zum Stopp gezwungen worden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf die Revolutionsgarden. Die Öltanker hätten gegen iranische Vorschriften verstoßen und nicht genehmigte Routen in der wichtigen Meerenge gewählt. Eines der Schiffe sei auf eine Seemine gefahren. Unabhängig überprüfen ließ sich der Bericht zunächst nicht.

Die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) berichtete am Dienstagnachmittag über einen Vorfall vor der omanischen Küste. Demnach wurde ein Tanker von einem unbekannten Projektil getroffen. Die Besatzung sei in Sicherheit. Ob es sich dabei um einen der beiden aus dem Iran berichteten Fälle handelte, blieb jedoch zunächst unklar.

Irans Streitkräfte haben ihre Angriffe auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus in den vergangenen Wochen intensiviert. Sie attackieren dabei in der Regel Öltanker und Frachter, die sich auf einer südlichen Route nahe der omanischen Küste befinden. Seit mehreren Monaten begleitet die US-Marine dort zivile Schiffe, um den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen. Teheran will damit die USA und Präsident Donald Trump mit steigenden Energiepreisen unter Druck setzen./arb/DP/jha