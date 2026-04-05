|
05.04.2026 17:11:38
ROUNDUP: Bericht über Tote nach israelischen Angriffen im Südlibanon
BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei israelischen Luftangriffen hat es laut einem Medienbericht erneut Tote im Südlibanon gegeben. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA meldete am Morgen sechs Todesopfer in dem Ort Kfar Hatta. Den Angaben zufolge soll es sich dabei um eine vertriebene Familie gehandelt haben.
Die libanesische Armee teilte später mit, dass ein Soldat bei einem israelischen Luftangriff getötet worden sei.
Bei einem weiteren Luftangriff - ebenfalls im Südlibanon - seien am frühen Morgen mindestens drei Menschen getötet und weitere verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur NNA in einer weiteren Meldung. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.
Israels Armee äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu den Berichten. Im nördlichen Nachbarland Libanon geht sie derzeit eigenen Angaben zufolge auch am Boden gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz vor.
Die Hisbollah feuerte im Laufe des Tages wieder mehrfach Raketen auf Nordisrael. Am Nachmittag behandelte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom eigenen Angaben zufolge sechs Leichtverletzte sowie mehrere Menschen wegen Angstzuständen in der arabischen Ortschaft Deir al-Asad. Laut israelischen Medien war dort eine Rakete der Hisbollah auf offenes Gelände gestürzt und explodiert./cir/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Trumps Iran-Rede: ATX geht schwächer ins Osterwochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließlich uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex verbuchten vor dem verlängerten Osterwochenende Verluste. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit Abschlägen.