ROUNDUP/Berichte: FIFA setzt Mitgliedern Frist für Investoren-Plan

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Fußball-Weltverband FIFA hat übereinstimmenden Berichten zufolge eine Frist für die Zustimmung zum geplanten Investorendeal gesetzt und im Gegenzug eine Sonderzahlung versprochen. Dies berichten mehrere britische Medien, die wörtlich aus dem fünfseitigen Brief von FIFA-Präsident Gianni Infantino zitieren. Der Stichtag für die Zustimmung der 211 Verbände soll demnach der 19. September sein.

Darin soll es heißen: "Sollten Sie diesen Fortschritt wünschen, steht Ihnen dieses 10-Milliarden-Dollar-Paket ab dem 1. Januar 2027 zur Verfügung und leitet die nächste Phase unserer gemeinsamen Reise ein." Jährlich ginge es um eine Summe von 40 Millionen US-Dollar pro Verband und damit viermal so viel wie bislang.

Kontinentalverbände in Asien und Amerika äußern sich

"Sollten Sie den Status quo beibehalten und diesen Vorschlag ablehnen wollen, steht Ihnen weiterhin unsere geplante Erweiterung des Forward-Programms um 2,7 Milliarden US-Dollar zur Verfügung, wie bereits vorgestellt", soll Infantino an die Verbände weiter geschrieben haben. Der Beschluss soll dem Brief zufolge mit einer einfachen Mehrheit gefasst werden.

Der europäische Verband UEFA erneuerte seine bereits am Dienstag geübte Kritik an dem Vorhaben und merkte zur Setzung einer Frist an: "Das sagt alles über diesen Plan alles aus, was man wissen muss." Nach vielen Gesprächen zeichne sich ein erheblicher und weiter wachsender Widerstand ab. "Die FIFA kann nicht damit fortfahren, unseren Sport dazu zu benutzen, sich selbst und ihre Freunde reicher zu machen."

Die Kontinentalverbände aus Asien und Nord- und Mittelamerika zeigten sich zumindest inhaltlich offen. Beide beschwerten sich allerdings darüber, von den Plänen Infantinos vorab nicht informiert gewesen zu sein./pre/DP/jha