Air Canada Voting and Variable Voting Aktie

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WKN DE: A12EGF / ISIN: CA0089118776

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23.03.2026 07:33:38

ROUNDUP/Berichte: Flugzeug kollidiert in New York mit Fahrzeug

NEW YORK (dpa-AFX) - Auf dem Flughafen LaGuardia in New York ist laut Medienberichten ein Flugzeug der Air Canada (Air Canada Voting and Variable Voting) mit einem Fahrzeug zusammengestoßen. Der Vorfall habe sich am späten Sonntagabend (Ortszeit) auf dem Rollfeld ereignet, berichtete der Sender NBC News unter Berufung auf die New Yorker Polizei und die Feuerwehr.

Es seien mindestens vier Menschen verletzt worden. Auf Bildern ist die am Bug stark beschädigte Maschine zu sehen. Bei dem in die Kollision verwickelten Fahrzeug soll es sich um einen Feuerwehrwagen handeln. Der Flugbetrieb auf dem Flughafen sei unterbrochen worden, meldete der Sender CNN. Der Flughafen LaGuardia wird vor allem für Verbindungen innerhalb der USA genutzt./jv/DP/nas

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