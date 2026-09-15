ROUNDUP/Berlin-Wahl: Falsches Rathaus in Wahlwerbespot der Linken

BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Berliner Abgeordnetenhaus-Wahl am Sonntag will Elif Eralp für die Linken als Regierende Bürgermeisterin ins Rote Rathaus einziehen - in einem Wahlwerbespot auf Instagram zeigt sie aber ein falsches Gebäude. Eralp erklärt in dem kürzlich hochgeladenen Post, wie die Wahl mit Erst- und Zweitstimme funktioniert. Zwischendurch wird vermeintlich das Rote Rathaus eingeblendet - doch vor allem an der Spitze des Gebäudes lässt sich schnell erkennen, dass es sich hierbei nicht um den Amtssitz in Berlin-Mitte handelt.

Wie der "Tagesspiegel" berichtet, handelt es sich stattdessen um das Rechtstädtische Rathaus in Danzig, gut fünf Stunden Autofahrt vom Roten Rathaus in Berlin-Mitte entfernt. Darin ist heute das Danziger Stadtmuseum untergebracht.

"Da, wo Menschen seit Monaten unter Dauertempo arbeiten, passieren leider auch mal ärgerliche Fehler", teilte die Linke auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Beitrag werde korrigiert. "Gut, dass so viele Menschen aufgepasst und uns darauf hingewiesen haben."/nif/DP/stw