ROUNDUP: BGH entscheidet: Muss der Online-Händler die Matratze zurücknehmen?

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Beim Einkaufen im Internet schützt das Widerrufsrecht Verbraucher vor teuren Fehlentscheidungen - aber muss der Online-Shop auch eine ausgepackte Matratze zurücknehmen? Das entscheidet sich am Mittwoch (9.30 Uhr) mit einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe. (Az. VIII ZR 194/16)

Der Käufer wollte die Matratze nach wenigen Tagen nicht mehr haben, hatte inzwischen aber die Schutzfolie entfernt. Der Händler weigert sich deshalb, die Ware zurückzunehmen. Gestritten wird um den Kaufpreis von mehr als 1000 Euro und die Speditionskosten.

Grundsätzlich können Kunden online gekaufte Dinge binnen 14 Tagen zurückschicken. Das soll ihnen die Möglichkeit geben, das Produkt so zu prüfen und auszuprobieren, wie man das normalerweise im Geschäft tun könnte. Auf einer Matratze könnte man zum Beispiel probeliegen.

Vom Widerrufsrecht gibt es aber verschiedene Ausnahmen. Nicht retournieren können Kunden laut Gesetz unter anderem versiegelte Waren, "die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde" - wie Zahnbürsten oder Lippenstifte.

Umstritten ist, ob unter diese Formulierung auch Matratzen fallen. Das hängt davon ab, wie man die Vorschrift auslegt. Darüber verhandelt wurde in Karlsruhe schon 2017. Weil die Regelung im Bürgerlichen Gesetzbuch auf eine beinahe wortgleiche EU-Richtlinie zurückgeht, hatten die BGH-Richter damals aber die Kollegen am Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg eingeschaltet.

Inzwischen gibt es dort eine Entscheidung. Der EuGH meint: Eine Matratze kann auch ohne Schutzfolie zurückgegeben werden. Ähnlich wie bei Kleidungsstücken, die bei der Anprobe ebenfalls in Kontakt mit dem Körper kommen, sei es dem Händler möglich, eine Matratze so zu reinigen oder zu desinfizieren, dass sie anschließend wiederverwendet werden kann, urteilten die Richter Ende März. Sie hatten sich überlegt, dass ja auch Hotelgäste nacheinander im selben Bett schlafen. Außerdem gebe es einen Markt für gebrauchte Matratzen.

Der BGH entscheidet den deutschen Streit nun nach dieser Vorgabe. Der Online-Händler war 2015 und 2016 schon vor Gerichten in Rheinland-Pfalz unterlegen. Weil es zu den Matratzen unter Juristen keine einheitliche Meinung gab, hatte das Mainzer Landgericht die Revision zugelassen, um die Frage höchstrichterlich klären zu lassen./sem/DP/stk