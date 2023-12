ROUNDUP: Biden sagt Israel weitere Unterstützung zu

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat Israel weitere Unterstützung im Kampf gegen die Hamas-Terroristen zugesagt. "Wie ich nach dem Anschlag (am 7. Oktober) sagte, ist mein Engagement für die Sicherheit des jüdischen Volkes (...) unerschütterlich", sagte Biden am Montagabend bei einem Empfang zum jüdischen Chanukka-Fest im Weißen Haus in Washington vor rund 800 Gästen.

"Wir werden Israel weiterhin militärisch unterstützen, bis es die Hamas losgeworden ist, aber wir müssen vorsichtig sein, sie (die Israelis) müssen vorsichtig sein", sagte Biden. "Die öffentliche Meinung in der ganzen Welt kann sich über Nacht ändern, das können wir nicht zulassen."

Biden betonte nach Angaben des Weißen Hauses, die USA setzten sich unermüdlich für die sichere Rückkehr der Geiseln ein. "Und ich werde nicht aufhören, bis wir jeden von ihnen nach Hause gebracht haben." Er arbeite auch daran, mehr "humanitäre Hilfe für unschuldige palästinensische Zivilisten" zu bekommen.

Biden kritisierte den weltweiten Antisemitismus: "Es gibt eine Welle von Antisemitismus in Amerika und auf der ganzen Welt. Widerwärtig." Er fügte hinzu: "Es gibt keinen Platz für Hass in Amerika." Zu seinem Verhältnis mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu sagte der US-Präsident, dieser habe ein altes Foto von Biden auf seinem Schreibtisch stehen - damals sei er ein 32-jähriger Senator gewesen. Auf die Rückseite des Fotos habe er geschrieben: "Bibi, ich liebe dich, aber ich bin mit nichts einverstanden, was du sagst." Und so sei es auch heute.

Das Chanukka-Fest erinnert an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem nach einem Aufstand gegen die Griechen 164 vor Christus und an das "Lichtwunder" eines acht Tage brennenden Leuchters. Es dauert dieses Jahr bis zum 15. Dezember./hme/DP/mis