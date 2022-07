ROUNDUP: Biden unterstützt Modernisierung der türkischen F-16-Kampfflugzeuge

MADRID (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden unterstützt die vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan angestrebte Modernisierung der Flotte an F-16-Kampfjets. Biden sagte am Donnerstag zum Abschluss des Nato-Gipfels in Madrid, es handele sich dabei aber nicht um eine Gegenleistung dafür, dass Erdogan vor dem Gipfel seine Blockade zum Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens aufgegeben hatte. Er habe schon früher gesagt, dass die USA dem Nato-Partner Türkei F-16-Jets verkaufen beziehungsweise diese modernisieren sollten. "Es ist nicht in unserem Interesse, das nicht zu tun." Dafür benötige er aber die Zustimmung des Kongresses. "Und ich denke, wir können sie bekommen."

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte in Madrid, er hoffe auf Bidens "aufrichtige Bemühungen" beim Thema F-16. Die Türkei werde bald Delegierte in die USA schicken, um weitere Schritte zu besprechen.

Um den Verkauf von US-Kampfflugzeugen an die Türkei gibt es seit langem Diskussionen: Eigentlich war das Nato-Land Teil eines Programms zur Entwicklung des US-Kampfjets F-35 und sollte diesen auch beziehen. Nachdem die Regierung in Ankara 2017 aber das russische Raketenabwehrsystem S-400 erworben hatte, schloss die US-Regierung die Türkei aus dem Programm aus. In Washington wurde befürchtet, dass Russland über das empfindliche Radar des S-400-Waffensystems an Daten über die Tarnkappenfähigkeiten der F-35-Jets gelangen könnte.

Ende vergangenen Jahres verkündete Erdogan, die USA hätten der Türkei Jets vom Typ F-16 statt F-35 angeboten. Nach Angaben aus dem türkischen Verteidigungsministerium hat Ankara 40 neue F-16 und 79 Upgrade-Kits für die bereits eingesetzten F-16-Jets gefordert. In Washington war ein möglicher Deal bisher aber politisch umstritten./cy/jam/erg/DP/men