ROUNDUP: 'Bild' holt 'Focus'-Chefredakteur

BERLIN (dpa-AFX) - Der Axel-Springer-Verlag holt "Focus"-Chefredakteur Robert Schneider (46) in die Chefredaktion der "Bild"-Zeitung. Das teilte ein Sprecher des Medienhauses am Freitag in Berlin mit. "Johannes Boie holt Robert Schneider als weiteren Chefredakteur zur "Bild". Er wird an Johannes Boie berichten, der unverändert in seiner derzeitigen Position als Chefredakteur und Vorsitzender der "Bild"-Chefredaktionen bleibt." Boie (38) steht seit gut einem Jahr an der Spitze.

Zuvor hatten das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" und der Branchendienst "Medieninsider" über anstehende Veränderungen in der Chefredaktion von Deutschlands größtem Boulevardblatt berichtet.

Ein Sprecher des Medienhauses Burda, zu dem der "Focus" gehört, bestätigte auf dpa-Anfrage, dass Schneider sein Arbeitsverhältnis gekündigt habe./bok/DP/men