BMW Aktie

BMW ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.11.2026 08:17:38

ROUNDUP: BMW-Gewinn sackt in China-Krise ab - Gewinnwarnung belastet Aktie

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW bekommt die Krise im Chinageschäft weiter zu spüren. Der Umsatz fiel im dritten Quartal um fast 6 Prozent auf 30,5 Milliarden Euro, der Gewinn vor Zinsen und Steuern gar um fast 30 Prozent auf 1,59 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in München mitteilte. Die von Investoren stark beachtete Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern in der Autosparte sackte um 1,8 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent ab. Analysten hatten allerdings mit einem noch schwächeren Abschneiden gerechnet. Unter dem Strich machte BMW mit 1,45 Milliarden Euro knapp 15 Prozent weniger Gewinn. Bereits am Vorabend hat BMW-Chef Milan Nedeljkovic die Gewinnprognose für 2026 erneut gesenkt, zum zweiten Mal in diesem Jahr. Die Aktie fiel.

Der Manager rechnet nun nur noch mit einer Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern von minus 0,5 bis plus 0,5 Prozent in der Autosparte sowie mit weniger Auslieferungen. Vorher standen noch 1 bis 3 Prozent Marge im Plan des Managements. Als Grund gaben die Bayern auch an, dass sie bei ihrem Sparkurs mit dem Stellenabbau schneller vorankommen als geplant. Zudem soll die Umstellung der Angebotspalette auf die neue Elektroauto-Modellgeneration "Neue Klasse" angesichts guter Nachfrage rascher vonstatten gehen.

Die Aktie hatte schon am Dienstagabend im nachbörslichen Handel verloren. Am Mittwochmorgen lag sie auf der Handelsplattform Tradegate noch mit knapp 2 Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Vorabend. Die Anleger dürften sich ganz auf die am Vorabend verkündeten Umbaumaßnahmen konzentrieren, schrieb Analyst Jose Asumendi von der US-Großbank JPMorgan am Morgen. Zwar habe BMW bei der Automarge etwas besser als gedacht abgeschnitten, in der Finanzsparte aber schwächer. Zudem habe eine Vergleichsvereinbarung der Autosparte Rückenwind gegeben.

Entscheidender Treiber für die Einbußen bei BMW ist das schlechte Geschäft in China. Wie alle deutschen Hersteller leidet BMW darunter, dass der weltweit wichtigste Automobilmarkt schrumpft und gleichzeitig von immer stärkerer Konkurrenz und heftigen Preiskämpfen geschüttelt wird. Auch BMW büßte dort rund ein Viertel seines Absatzes ein.

Die Münchner sind allerdings nicht so stark vom chinesischen Markt abhängig wie die VW-Tochter Audi. Zudem hatten sie zumindest einen Teil der Rückgänge durch Zuwächse in Europa und den USA auffangen können, sodass der Absatz im Quartal nur um 6,3 Prozent nachgab. Der Umsatz sank minimal langsamer um 5,8 Prozent auf 30,5 Milliarden Euro.

Das im Sommer angekündigte Sparprogramm der Bayern war Anfang Oktober gestartet und nach nicht einmal drei Wochen bereits wieder geschlossen worden, weil das Interesse der Mitarbeiter, gegen eine oft deutlich sechsstellige Zahlung das Unternehmen zu verlassen, überraschend groß war. Aus früheren Aussagen geht hervor, dass BMW mit gut einer Milliarde Euro an Kosten rechnete. Weitere Kosten entstehen nun dadurch, dass die Münchner ältere Modelle früher als ursprünglich geplant auslaufen lassen.

Finanzchef Walter Mertl erklärt die Belastungen als Investition in die Zukunft. "Geschwindigkeit ist bei unserer geplanten Neuausrichtung ein Erfolgsfaktor. Deshalb intensivieren wir noch in diesem Jahr die Maßnahmen für mehr Effizienz und schlankere Strukturen", sagt er. "Damit wollen wir unsere künftigen Margen stärken." Auch Konzernchef Milan Nedeljkovic betonte die Bedeutung von Tempo: "Die Entwicklung in unserer Industrie erfordert konsequente Entscheidungen und schnelle Umsetzung. Wir werden daher strukturelle Maßnahmen gezielt intensivieren und beschleunigen."

Auch die Erwartungen für den Autoverkauf 2026 hat BMW gesenkt. Der Konzern geht jetzt von einem moderaten Rückgang der Auslieferungen aus - das entspricht 5 bis 9,9 Prozent weniger als die 2,46 Millionen Autos im Vorjahr. Bisher hatte der Ausblick hier von einem leichten Rückgang gesprochen - das entspricht einem bis 4,9 Prozent.

Die Prognose für den Gewinn vor Steuern ließ BMW unangetastet - hier geht der Konzern allerdings bereits seit der ersten Gewinnwarnung im Frühsommer von einem deutlichen Rückgang aus. Das wären mehr als 15 Prozent Rückgang. Auch beim freien Mittelzufluss aus dem Autogeschäft (Free Cashflow) rechnet Mertl weiter mit mehr als 2,5 Milliarden Euro./men/ruc

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BMW AG

mehr Nachrichten

Analysen zu BMW AG

mehr Analysen
11:34 BMW Buy Deutsche Bank AG
04.11.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
04.11.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
04.11.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BMW AG 61,38 0,92% BMW AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Furcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne ein -- US-Techbörse bricht ein -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fallen. An der Wall Street geht es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen