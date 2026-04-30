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30.04.2026 11:27:38

ROUNDUP: BNP verschreckt Investoren mit deutlich erhöhter Risikovorsorge

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank BNP Paribas hat wegen der vielen politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten die Vorsorge für mögliche Kreditausfälle stärker erhöht als erwartet. Die Risikovorsorge wurde um gut ein Fünftel auf 922 Millionen Euro angehoben, wie die BNP am Donnerstag in Paris mitteilte. Das ist deutlich mehr, als Experten befürchtet hatten.

Trotz der erhöhten Risikovorsorge stieg der Gewinn auch dank guter Geschäfte im Handel mit Aktien stärker als von Analysten prognostiziert. An der Börse sorgte aber die Vorsicht mit Blick auf mögliche Kreditausfälle für deutliche Verluste.

Die im EuroStoxx 50 notierte BNP-Aktie büßte am Vormittag zeitweise rund fünf Prozent ein und reduzierte damit ihr bisheriges Jahresplus auf rund sieben Prozent. Über die vergangenen zwölf Monate gesehen hinkt das Papier mit einem Kursanstieg von 16 Prozent den meisten anderen Titeln europäischer Großbanken hinterher.

Am Donnerstag lagen die BNP-Anteile gemeinsam mit den Aktien der beiden französischen Konkurrentinnen Credite Agricole (Crédit Agricole) und Societe Generale (Société Générale (Societe Generale)) am Ende des europäischen Branchenindex Stoxx 600 Banks. Die beiden Banken legten ebenfalls Zahlen vor, die von Investoren mit Ernüchterung aufgenommen wurden.

Bei der BNP monierten viele Analysten, dass der Gewinnanstieg von neun Prozent auf rund 3,2 Milliarden Euro zum Teil auf Bewertungseffekte zurückgeht. Zudem profitierte die Bank von einem guten Geschäft im Aktienmarktbereich, der stark volatil ist. Die Erträge der BNP legten um knapp neun Prozent auf 14 Milliarden Euro zu. Zudem bestätigte die Bank ihr Renditeziel./zb/stw/jha/

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