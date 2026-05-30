ROUNDUP/Brenner-Sperre: Ruhige Verkehrslage überrascht Experten

MATREI AM BRENNER (dpa-AFX) - Kurz vor der Sperre der Brenner-Route im österreichischen Bundesland Tirol berichten die Autofahrerclubs ÖAMTC und ADAC wie auch die Polizei in Bayern über eine überraschend entspannte Verkehrslage. "Es ist im Moment ruhiger als sonst", sagte ein ÖAMTC-Sprecher mit Blick auf Pfingst-Reisewochenenden in den Vorjahren. Die Stau-Experten hatten damit gerechnet, dass viele Reisende versuchen würden, Tirol noch Samstagfrüh zu durchfahren, kurz bevor die Sperre am Vormittag in Kraft tritt.

Auch auf bayerischer Seite blieb es ruhig. "Bis jetzt läuft der Verkehr", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Es könne sein, dass viele nach den Warnungen "zum Glück" tatsächlich nicht gefahren seien. "Wir sind als Polizei immer skeptisch, wenn es ruhig ist - aber im Moment sind wir vorsichtig optimistisch. Wir sind froh, dass niemand unnötig im Stau steht."

Auch in der Nacht sei der Verkehr ganz normal ruhig geflossen. Behörden und Polizei hatten nicht ausgeschlossen, dass viele schon nachts fahren würden, um vor der Sperre über den Brenner zu kommen. Auch beim ADAC hieß es: "Wir haben im Moment keine Staus zu verzeichnen." Der Autoclub ist extra mit Stauberatern und einem und ein Staubeobachtungsflugzeug unterwegs.

Auf italienischer Seite ist die Verkehrslage nach Angaben der Behörden derzeit "äußerst ruhig". Katia Grenga von der Verkehrspolizei Bozen sagte: "Offenbar haben die frühzeitigen Informationen ihre Wirkung gezeigt. Viele Autofahrer haben sich entschieden, ihre Abreise vorzuziehen oder zu verschieben."

Wegen einer Demonstration gegen die Verkehrsbelastung am Brenner-Pass sind die wichtige Alpenüberquerung und die Brenner-Autobahn (A 13) in Österreich von 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr für Autos und Motorräder nicht befahrbar. Auch lokale Ausweichrouten sind gesperrt. Auf der italienischen Seite des Grenzpasses gilt die Sperre von 10.30 Uhr bis 20.00 Uhr. In der betroffenen Region sind in dieser Zeit Fahrten nur für den Ziel- und Quellverkehr erlaubt.

Behörden haben dazu aufgerufen, Tirol am Tag der Sperre großräumig zu umfahren. Der ÖAMTC rechnet daher im Laufe des Tages mit stärkerem Reiseverkehr auf der Tauernautobahn (A 10) und der Pyhrnautobahn (A 9)./al/DP/zb