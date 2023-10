ROUNDUP: Britischer Premier Sunak in Israel eingetroffen

LONDON/TEL AVIV (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Rishi Sunak ist zu einem Kurzbesuch in Israel eingetroffen. Das bestätigte eine Sprecherin der Downing Street in London am Donnerstagmorgen. Knapp zwei Wochen nach dem Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel will der 43-Jährige unter anderem Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Präsident Izchak Herzog treffen, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete.

Danach plant er im Rahmen seiner zweitägigen Reise Besuche in anderen Hauptstädten der Region. PA zufolge will Sunak die Regierungen im Nahen Osten auffordern, eine weitere gefährliche Eskalation zu vermeiden.

"Ich bin in Israel, einer Nation in Trauer", schrieb Sunak am Morgen auf der Plattform X, früher Twitter. "Ich trauere mit euch und stehe an eurer Seite im Kampf gegen das Böse, das Terrorismus ist. Heute und immer."

Am Mittwoch hatte US-Präsident Joe Biden Israel besucht und dem Land angesichts der Gewalteskalation im Nahen Osten die Solidarität und volle Unterstützung der USA zugesichert. Seine Reise war von einem verheerenden Raketeneinschlag bei einer Klinik im Gazastreifen am Vorabend überschattet worden. Bundeskanzler Olaf Scholz war am Dienstag zu einem Solidaritätsbesuch in Israel./kil/DP/zb