ROUNDUP/BSW-Spitzenkandidat: Wir könnten Zünglein an der Waage sein

SCHWERIN (dpa-AFX) - Nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hofft das Bündnis Sahra Wagenknecht auf einen Einzug in das Parlament. "Wir sind ganz zuversichtlich, dass wir in den Landtag einziehen werden", sagte BSW-Spitzenkandidat Peter Schabbel in der ARD. Wir sind wahrscheinlich auch hier in Mecklenburg-Vorpommern ein Zünglein an der Waage, möglicherweise.

Laut Hochrechnungen liegt das BSW bei knapp 5 Prozent. Sollte das Bündnis die Hürde überspringen, würde eine Koalition aus SPD, Linken und Grünen wahrscheinlich keine Mehrheit haben, erläuterte Fernsehmoderator Jörg Schönenborn.

"Wir treten an für einen überparteilichen Ministerpräsidenten und für ein Parlament mit wechselnden Mehrheiten", sagte Schabbel. Eine Koalition seiner Partei mit der AfD schloss er aus. "Dabei bleiben wir." In der Sache könne es gleichwohl gemeinsame Abstimmungen geben.

Im NDR-Fernsehen erklärte Schabbel, eine Regierungsbeteiligung sei für das BSW überhaupt kein Thema. "Es sieht jetzt nach einer Oppositionsrolle aus - und die steht uns gut zu Gesicht."/bsp/DP/zb