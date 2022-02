ROUNDUP: Bürgermeister Klitschko: Lage in Kiew unter Kontrolle

KIEW (dpa-AFX) - Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko weiter in der Hand der Regierung. "Die Nacht war schwer, doch es gibt keine russischen Truppen in der Stadt", sagte Klitschko in einem am Samstag verbreiteten Clip im Nachrichtenkanal Telegram. Er betonte zugleich: "Der Feind versucht, in die Stadt vorzudringen." Mit Stand 5.00 Uhr MEZ gebe es 35 Verletzte, unter ihnen zwei Kinder.

Klitschko rief die Bevölkerung auf, sich in Sicherheit zu bringen. "Bleibt in den Bombenschutzkellern, denn der Feind greift aus der Luft an." Die Infrastruktur funktioniere, die U-Bahn fahre. Klitschko forderte dazu auf, mutmaßliche Markierungen von Angriffszielen auf Häusern zu entfernen. "Wir haben Kontrollpunkte eingerichtet, daher wird die Bewegung in der Stadt eingeschränkt und erschwert." Klitschko sagte: "Es wird schwer, aber wir sind verpflichtet durchzuhalten, denn die Armee ist mit uns, die Gebietsverteidigung ist mit uns, die Gerechtigkeit ist mit uns."

Zuvor hatte auch der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podolak gesagt, die Regierung beherrsche die Lage. "Sowohl in der Stadt selbst als auch am Stadtrand von Kiew ist die Situation unter Kontrolle", sagte Podolak der Agentur Unian zufolge. Die Angreifer versuchten, große Zahlen von Militärtechnik und Streitkräften in die Stadt zu bringen. Dort seien russische Saboteure aktiv, gegen die ukrainische Sicherheitskräfte erfolgreich vorgingen. In den Außenbezirken kämpfe die Armee gegen die russischen Angreifer.

Augenzeugen berichteten von Dutzenden Detonationen in der Stadt mit etwa 2,8 Millionen Einwohnern. Auch zahlreiche Schüsse seien zu hören gewesen. Im Südwesten sei seit knapp einer halben Stunde kein Beschuss mehr zu hören gewesen, berichtete ein Korrespondent der Deutschen Presse-Agentur am Vormittag./bvi/DP/stk