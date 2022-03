ROUNDUP/Bürgermeister: Luftangriff auf westukrainische Großstadt Lwiw

LWIW (dpa-AFX) - Die westukrainische Metropole Lwiw (Lemberg) ist am Samstag nach Angaben des Bürgermeisters aus der Luft angegriffen worden. Bürgermeister Andrij Sadowyj rief die Menschen auf Telegram auf, in Schutzräumen zu bleiben. Von dem Angriff sollten keine Fotos oder Videos verbreitet werden. Die regionale Militärverwaltung sprach ebenso wie ein CNN-Korrespondent vor Ort von drei schweren Explosionen am Stadtrand. Der Luftalarm dauere an, schrieb Militärchef Maxim Kosyzkyj.

Die Stadt rund 80 Kilometer vor der Grenze zum Nato-Land Polen hat bislang nur wenige Angriffe erlebt. Sie ist aber voller Flüchtlinge aus anderen Teilen der Ukraine. US-Präsident Joe Biden hatte am Freitag die polnische Seite der Grenze besucht./fko/DP/men