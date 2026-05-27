GAZPROM Aktie
WKN: 903276 / ISIN: US3682872078
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27.05.2026 18:58:38
ROUNDUP: Bundesunternehmen Sefe will künftig LNG aus Kanada importieren
BERLIN (dpa-AFX) - Der bundeseigene Gasimporteur Sefe plant einen langfristigen LNG-Liefervertrag mit einem kanadischen Unternehmen. Sefe und die Firma Ksi Lisims LNG haben eine Absichtserklärung über die jährliche Lieferung von einer Million Tonnen Flüssigerdgas (LNG) unterzeichnen, wie das Unternehmen mitteilte. Die Lieferungen sollen Anfang der 2030er Jahre beginnen und über einen Zeitraum von bis zu 20 Jahren erfolgen.
Ziel ist es, die Lieferungen von Flüssigerdgas breiter aufzustellen. Bisher kommt ein Großteil der Lieferungen aus den USA. Laut Bundeswirtschaftsministerium handelt es sich bei der Vereinbarung um die erste langfristige LNG-Partnerschaft von Sefe mit einem kanadischen Lieferanten.
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sagte mit Blick auf die Absichtserklärung: "Durch eine engere Zusammenarbeit diversifizieren wir Beschaffungswege und machen unsere Volkswirtschaften widerstandsfähiger gegenüber globalen Risiken."
Sefe hieß früher GAZPROM Germania, war eine Tochter des russischen Staatskonzerns Gazprom und wurde als Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der Energiekrise in Deutschland verstaatlicht./hoe/DP/men
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