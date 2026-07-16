ROUNDUP: Cewe will Sofortfoto-Geschäft von Kodak Alaris kaufen - Aktie legt zu

OLDENBURG (dpa-AFX) - Der Fotodienstleister Cewe (CEWE StiftungCo) will mit einem Zukauf sein Kerngeschäft Fotofinishing und seine internationale Präsenz im Handel ausbauen. Dazu will das Unternehmen das Sofortfoto-Geschäft von Kodak Alaris für rund 72 Millionen Euro übernehmen, wie es am Donnerstag in Oldenburg mitteilte. Allerdings könne sich der Kaufpreis aufgrund der künftigen Zahlen zum Abschluss-Stichtag noch ändern. Die Übernahme soll im ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen sein und sich daher nicht auf die Prognose für das laufende Jahr auswirken. An der Börse kam das Vorhaben gut an. Die Cewe-Aktie legte zuletzt um rund 1,4 Prozent zu.

Der Vorstand erwartet, dass das Sofortfoto-Geschäft von Kodak Alaris ab dem ersten vollen Geschäftsjahr einen positiven Beitrag zum Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) beisteuert. Der Ergebnisbeitrag soll aufgrund von Synergien in den Folgejahren sukzessiv weiter steigen.

Kodak Moments Retail Photo Solutions betreibt den Angaben zufolge mit rund 500 Mitarbeiter in 54 Ländern ein Sofortfoto-Geschäft mit der Marke Kodak Moments. Der Geschäftsbereich verfügt über rund 37.000 online angebundene Fotostationen in 16.000 Geschäften von Einzelhandelsketten und erwirtschaftet derzeit einen Jahreserlös von rund 200 Millionen Euro.

Erst vor wenigen Wochen hatte Cewe angekündigt, seinen Geschäftsbereich mit dem kommerziellen Online-Druck an den Druckspezialisten Cimpress zu verkaufen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der SDax-Konzern (SDAX) erwartet jedoch einen Buchgewinn im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich aus dem Geschäft. Der Abschluss des Verkaufs wird im zweiten Halbjahr erwartet./mne/stw/mis